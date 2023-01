Santos comemora 477 anos com cerimônias, entrega de obras e shows na orla da praia; veja a programação

Programação do aniversário de Santos segue até domingo (29). Santos comemora 477 anos nesta quinta-feira

Arquivo A Tribuna

Os 477 anos da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, são comemorados nesta quinta-feira (26). A programação de aniversário conta com cerimônias cívicas, religiosas, entrega de títulos de propriedade à moradores e de obras, além de shows na orla da praia.

A programação começou logo cedo com o ato cívico junto ao Monumento a Braz Cubas, no Centro de Santos, a missa em Ação de Graças na Catedral e a sessão solene na Câmara Municipal.

Ao meio-dia, haverá a entrega de 189 títulos de propriedade do Programa Cidade Legal para moradores da Vila Pelé (Rádio Clube) e do Pantanal de Cima (Morro Santa Maria), além do início das obras do conjunto habitacional Santos AB – Prainha, que terá 574 moradias.

O ato contará com a participação do prefeito Rogério Santos e do governador de São Paulo, Tarcisio Freitas, será realizado na área do futuro empreendimento na Prainha do Ilhéu, na Zona Noroeste. A regularização fundiária e o novo conjunto habitacional são frutos de parceria entre a Prefeitura, a Cohab Santista e os governos do Estado e Federal.

A partir das 18h, ocorre a entrega do espaço kids do Parque Roberto Mário Santini, na Praia do José Menino, formado por playground temático e parque das águas, e do prédio da Escola de Surfe, que passou por reforma. Na ocasião, haverá também o lançamento de uma escolinha de skate.

O rock vai invadir o palco da Praia do Gonzaga (próximo ao Canal 2), às 18h, para apresentação de Marcão Britto & Thiago Castanho, celebrando os 30 anos da banda Charlie Brown Jr.

Entre os dias 26 e 29, das 9h às 19h, outra atração será a Arena Verão Esportes Praia Santos (Praia do Gonzaga). O espaço irá oferecer dança, futmesa, defesa pessoal e outras atividades, além da disputa de modalidades esportivas como futevôlei, beach tennis e vôlei de praia. A programação de aniversário segue até domingo (veja detalhes abaixo).

Cantor Seu Jorge

Divulgação

Confira a programação:

Quinta-feira (26):

8h – Ato cívico junto ao Monumento a Braz Cubas – fundador da Vila de Santos (Praça da República, Centro).

9h – Missa em Ação de Graças na Catedral de Santos (Praça José Bonifácio s/n°, Centro).

10h30 – Sessão solene na Câmara Municipal (Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, nº 1, Vila Nova).

12h – Entrega de títulos de propriedade e início da obra do conjunto Santos AB – Prainha (Prainha do Ilhéu, Zona Noroeste).

17h – Espetáculo Mulheres de Areia, na Praia do Boqueirão

18h – Entrega de espaços do Novo Quebra-Mar (Praia do José Menino).

18h – Show Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. 30 anos (Praia do Gonzaga)

Sexta-feira (27)

14h às 16h – Painel interativo do Aquário

17h – Espetáculo Mulheres de Areia, na Praia do Boqueirão

18h – show da banda Musirama com a participação de Salazar Sax no palco montado na Praia do Gonzaga

20h – show do grupo Carlos Bronson com Leo Maia no palco montado na Praia do Gonzaga

Sábado (28)

8ª Prova Aquática da Cidade de Santos, que terá largada às 9h na Praia do Embaré, com chegada na orla, em frente à Praça das Bandeiras (Gonzaga), totalizando 1.500 metros.

9h – na orla da Ponta da Praia (em frente ao Aquário), ocorre a largada do Passeio Náutico Santos 2023 – Fortalecendo a Cultura Oceânica. Na faixa de areia, haverá atividades de conscientização em parcerias com Ongs e shows musicais.

18h – haverá concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos no palco montado na Praia do Gonzaga.

Domingo (29)

das 14h às 17h30, será realizada visita pública aos navios Atlântico e Bahia e às fragatas Defensora, Liberal e Independência, da Marinha do Brasil, no Cais da Marinha no Porto de Santos

às 19h, a atração será o cantor Seu Jorge no palco montado na Praia do Gonzaga

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vittorio Ferla