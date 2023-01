Santos cria Departamento de Saúde Mental após aumento de 30% no atendimento a transtornos psicológicos

Psiquiatra e professor Roberto Tykanori Kinoshita comandará o setor. Santos, no litoral de SP, cria Departamento de Saúde Mental após aumento de 30% nos atendimentos de transtornos psicológicas

A Prefeitura de Santos criou o Departamento de Saúde Mental após o aumento de 30% nos atendimento a transtornos psicológicos no município nos últimos anos. O anúncio foi feito na última segunda-feira (30) durante o encontro ‘A Saúde Mental e a Cidade’, ministrado por Roberto Tykanori Kinoshita, o escolhido para comandar a pasta.

A cidade já tinha uma Coordenadoria de Saúde Mental, mas agora terá um Departamento de Saúde Mental, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Prefeitura de Santos, o órgão deve ganhar maior autonomia para se comunicar com outros departamentos.

Além disso, os serviços devem dar maior atenção ao trabalho de reabilitação psicossocial com foco em atividades como, por exemplo, geração de renda; as residências terapêuticas para pacientes com vínculos familiares rompidos e os nove Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Para a prefeitura, o departamento é necessário a partir do momento em que a administração municipal reconhece que houve impactos negativos emocionais na população durante a pandemia de Covid-19. Nos últimos anos, as buscas pelo atendimento em saúde mental em Santos teve acréscimo de 30%.

Segundo a secretaria de Saúde, esse aumento acontece tanto devido à chegada de pessoas que perderam convênio médico, bem pelo o aumento de doenças como depressão e ansiedade.

A criação do departamento foi anunciada, nesta segunda-feira (30), durante o encontro ‘A Saúde Mental e a Cidade’, ministrado pelo profissional dentro da programação do Janeiro Branco, no Museu Pelé.

Kinoshita é psiquiatra, professor e doutor em Saúde Coletiva e levantou a relação entre a desigualdade social e saúde mental, ponto que pretende explorar assim que assumir o cargo. De acordo com ele, descobrir o contexto social no qual as pessoas vivem dá uma abertura a outras formas de intervenção, além do medicamento. Dessa forma, é possível ampliar o foco de ação e análise da rede de apoio.

