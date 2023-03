Santos e Praia Grande têm programação especial no Mês da Mulher

Exames e serviços voltados à saúde feminina serão intensificados nas cidades até o final do mês de março. Ao longo do mês de março as policlínicas de Santos (SP) vão ampliar os serviços voltados às pacientes mulheres

Prefeitura de Santos/ Divulgação

As prefeituras de Santos e Praia Grande, no litoral de São Paulo, adotam esquemas especiais de saúde voltados ao bem-estar da mulher até o final do mês de março.

As ações acontecem em homenagem ao Mês da Mulher, marcado pelo Dia da Mulher, celebrado na quarta-feira (8). Nesse período, exames e serviços voltados à saúde feminina serão intensificados nas cidades; confira os esquemas em cada uma.

Santos

Em Santos, até o final de março as policlínicas vão ampliar os serviços e serão espaço para atividades de bem-estar voltadas a pacientes mulheres. Cada unidade terá uma programação diferenciada a partir desta quarta-feira (8), no Dia Internacional das Mulheres.

Com exceção da policlínica do Morro José Menino, as demais unidades já têm as atividades definidas. Porém, segundo a prefeitura, a agenda ainda está sujeita a alteração. Caso aconteça, as mudanças serão publicadas pela prefeitura.

Confira a programação completa, por unidade, em Santos:

Alemoa

08/03 – Consultas médicas para mulheres

08/03 – Intensificação de coleta de preventivo (Papanicolau)

08/03 – Avaliação odontológica para mulheres

08/03 – Palestra em sala de espera sobre geração de renda

08/03 – Movimente-se com a Música e com a Dança Especial

15/03 – Avaliação da composição corporal com bioimpedância

22/03 – Aula aberta do grupo Conexão Corpo e Mente

Aparecida

Durante todo o mês – agenda de coleta de exame preventivo (Papanicolau)

08/03 – Reiki para as servidoras da unidade

16/03 – Movimente-se com a Música e com a Dança Especial

24/03 e 31/03 – Coleta de preventivo (Papanicolau)

A definir – Palestras sobre saúde da mulher

Areia Branca

Durante todo o mês – solicitação de mamografia

Terças-feiras pela manhã, a partir das 8h – coleta de preventivo (Papanicolau)

Quintas-feiras, a partir das 11h – coleta de preventivo (Papanicolau)

Sextas-feiras, a partir das 13h – coleta de preventivo (Papanicolau)

Durante os atendimentos de odontologia – orientação em saúde bucal da mulher durante o climatério

Orientação em grupo sobre cuidados com a saúde da mulher: menopausa, climatério e hormônios, seguida por consulta agendada

Bom Retiro

Durante todo o mês – intensificação na coleta de preventivo (Papanicolau) e solicitação de mamografia; orientações de Planejamento Familiar; uso da TV corporativa para vídeos educativos referentes à saúde da Mulher

08/03 – Atividade de valorização feminina e oficina de cuidado com a pele

08/03 – Seção de auriculoterapia

08/03 – Entrega de brindes

Campo Grande

Durante todo o mês – livre demanda para coleta de preventivo (Papanicolau); livre demanda de consulta com enfermagem para mulheres

13/03 às 10h – Palestra sobre violência contra as mulheres

14/03 das 10h às 15h – corte de cabelo

15/03 das 10h às 15h – maquiagem e Movimente-se com a Música e com a Dança

16/03 das 10h às 15h – sobrancelha de henna, Pelotão da Saúde

17/03 das 10h às 15h – Terapia Holística (barra de access, aromaterapia, cromoterapia, reiki, cristais, escalda-pés)

Caruara

Durante todo mês – orientação referente à saúde da mulher (menopausa, câncer de colo de útero, autoexame das mamas)

08/03 – Café da manhã e ampliação da agenda de coleta de exame preventivo (Papanicolau)

Castelo

Durante todo o mês – atendimento sem necessidade de agendamento: coleta de preventivo (Papanicolau); solicitação de mamografia; testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis; avaliação de saúde bucal

08/03 – Apresentação da banda da UME Professora Maria de Lourdes Borges Bernal, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

08/03 – Movimente-se com a Música em com a Dança Especial

08/03 – Roda de Conversa: Invisibilidade da Mulher com Deficiência

16/03 – Mutirão de Planejamento Familiar no Projeto Tia Egle

Conselheiro Nébias

Durante todo o mês – consulta com enfermeira sem necessidade de agendamento; atualização vacinal para as mulheres

08/03 – diversas ações voltadas à prevenção, promoção e cuidado de saúde para as mulheres

Terças e quintas-feiras, das 13 às 16h – coleta de preventivo sem agendamento

Embaré

08/03 – Dia de beleza e bem-estar

A definir – Pelotão da Saúde, maquiagem, spa dos pés, massagem, atividades educativas

Gonzaga

Durante todo o mês – coleta de preventivo sem agendamento; consulta com enfermagem sem agendamento

17/03 das 14h às 16h – Dia de Beleza

24/03 das 10h às 15h – Terapia holística, com auriculoterapia e barra de access

28/03 às 11h – Grupo de Arte Terapia Especial

Jabaquara

10/03 – Passeio de bonde com as integrantes do Grupo Movimente-se com a Música e com a Dança

Ilha Diana

09/03 às 9h30 – Ação com nutricionista: Emagreça com saúde e bem-estar

09/03 às 9h30 – Valorização e empoderamento feminino

20/03 das 8h às 11h – Orientações sobre saúde da mulher

Pompeia/ José Menino

Durante todo o mês – coleta de preventivo sem agendamento; consulta de enfermagem; atualização vacinal

07/03 das 8h às 9h – Pelotão da Saúde com roda de conversa sobre o papel da mulher na sociedade e a maneira como ela é tratada

08/03 das 9h às 12h – Reiki (com pré-agendamento)

09/03 das 9h30 às 10h30 – Movimente-se com a Música e a Dança; Dança Circular

Marapé

Durante todo o mês – testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis e distribuição de camisinha feminina

08/03 às 8h – Pelotão de Saúde Especial

08/03 às 10h – Roda de conversa e orientações sobre saúde da mulher

08/03 às 11h – Salão de beleza e relaxamento

Martins Fontes

Durante todo o mês – Sala de espera com assuntos relacionados à saúde da mulher; distribuição de brindes e folders

08/03 às 9h – Café da manhã

08/03 – Abordagem do Dia Internacional da Mulher nos grupos de atividades

Monte Serrat

08/03 – Palestra sobre fibromialgia e amor próprio

17/03 às 8h – Café da manhã saudável

17/03 às 9h – Palestra sobre autoestima

17/03 às 9h30 – Movimente-se com a Música e com a Dança Especial

Nova Cintra

Durante todo o mês – Palestra sobre diagnóstico precoce do câncer de mama e prevenção ao câncer de colo de útero; orientações sobre violência contra a mulher; orientações sobre métodos contraceptivos e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis

25/03 – Coleta de preventivo (Papanicolau) sem necessidade de agendamento

Penha

07/03 – Roda de conversa sobre saúde integral; a mulher antes de ser mãe; empoderamento feminino; autoconhecimento (anatomia e fisiologia)

17/03 – Planejamento familiar

25/03 – Dia D – Autocuidado, dança, maquiagem, desfile e fotos, meditação

28/03 – Dia D – Fortalecimento da autoestima e estímulo a hábitos saudáveis

31/03 – Ação com adolescentes

Piratininga

04/03 das 9h às 16h – Consultas médicas e odontológicas com foco na saúde da mulher e coleta de preventivo (Papanicolau)

17/03 às 10h – Roda de conversa em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

24/03 às 10h – Treinamento sobre violências contra a mulher

Ponta da Praia

Durante todo o mês – Intensificação na coleta de exames preventivos e solicitação de mamografia; intensificação de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis

A definir – ‘Movimente-se com a Música e com a Dança’, Caminhada da Saúde da Mulher (Pelotão da Saúde). Planejamento familiar, palestras em sala de espera

Porto

Durante todo o mês – sensibilização junto às mulheres em situação de rua para a importância da mamografia, do exame preventivo (Papanicolau) e dos métodos contraceptivos

Rádio Clube

Durante todo o mês – coleta de preventivo; agendamento de mamografia; pedido de ultrassonografia de mama para mulheres até 40 anos de idade

A definir – Roda de Conversa e Planejamento Familiar; Roda de Conversa com Ginecologista; oficina de rosquinha de amamentação

Santa Maria

09/03 – Palestra de orientação às mulheres e café da manhã

25/03 – Dia D

São Bento

24/03 – Café da manhã com mesa temática decorada

24/03 – Intensificação de exames preventivos e solicitações de mamografias

24/03 às 10h – Roda de Conversa: Saúde da mulher

24/03 às 13h30 – Roda de Conversa: Empreendedorismo da Mulher

24/03 – Salão de beleza com manicure e cabeleireiro

24/03 – Reflexologia podal

24/03 às 13h – Automaquiagem

24/03 às 14h – ‘Movimente-se com a Música e com a Dança’

24/03 – Entrega de brindes

São Jorge/ Caneleira

Durante todo o mês – coletas de preventivo (Papanicolau) e outros exames, atividades de promoção à saúde da mulher com palestras, orientações e procedimentos nas salas de espera, atendimento em demanda espontânea para planejamento familiar e empoderamento feminino.

25/03 – Dia D – Intensificação na coleta de exames preventivos, apresentação do Movimente-se com a Música e com a Dança, rodas de conversa, orientações e distribuição de material informativo sobre cuidados específicos da mulher

São Manoel

Durante todo o mês – Coleta de preventivo (Papanicolau); solicitação de mamografia; avaliação de Saúde Bucal

25/03 das 9h às 12h – Salão de Beleza (corte de cabelo e maquiagem)

25/03 das 9h às 14h – Teste Rápido de Sífilis e HIV

25/03 das 9h às 14h – Coleta de preventivo

25/03 das 9h às 14h – Solicitação de mamografia

25/03 às 10h – Movimente-se, Mulher

25/03 às 10h30 – Pelotão da Saúde da Mulher

25/03 às 11h30 – Meditação consciente

25/03 às 13h – Roda de conversa: “Sexo e Sexualidade”

25/03 às 14h – Palestra: “Cuidados com a Saúde Bucal”

Valongo

Durante todo o mês – Coleta de preventivo, realização de testes de infecções sexualmente transmissíveis

07/03 às 9h – 3º Encontro de Saúde Mental Para Valorizar as Mulheres do Valongo e Suas Histórias

28/03 – Dia D com consultas para mulheres e coletas de exame preventivo (Papanicolau)

Vila Mathias

Durante todo o mês – Abertura de agenda extra para a coleta de exame preventivo (Papanicolau)

06/03 – Apresentação Movimente-se com a Música e com a Dança Especial

07/03 – Palestra sobre saúde feminina

08/03 – Caminhada Rosa (Pelotão da Saúde)

09/03 – Técnicas de Meditação e Relaxamento – para funcionárias

10/03 – Palestras autocuidado e Atenção Plena

11/03 – Sábado Inclusivo, com Coleta de Preventivo (Papanicolau), Dia da Beleza, Oficina de Ikebana, Auriculoterapia e apresentação do Movimente-se com a Música e com a Dança

Vila Nova

08/03 às 9h – Dia de Beleza (corte de cabelo e design de sobrancelhas, após distribuição de senha)

08/03 – Entrega de brindes

13/03 – Orientação sobre saúde da mulher

16/03 às 8h – Orientação sobre saúde bucal

23/03 às 7h30 – Grupo de Gestantes Especial: café da manhã; chá de bebê para as grávidas do terceiro trimestre de gestação; momento da beleza; distribuição de brindes

30/03 às 8h – Planejamento familiar

Vila Progresso

22/03 – Palestra planejamento familiar, coleta de preventivo e teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis

25/03 – Dia D

Praia Grande

Em Praia Grande, a oferta de exames preventivos ginecológicos (Papanicolau) será ampliada nas 30 Unidades de Saúde da Família (Usafas), além encaminhamentos para realização de exames de mamografia. A cidade também promoverá palestras com temas como orientação sobre saúde da mulher e planejamento familiar nas salas de espera das unidades.

O Dia D de coleta de preventivo em Praia Grande será no dia 25 de março. Nele, as 30 Usafas funcionarão das 9h às 16h para coleta do exame, encaminhamento de mamografias e atendimentos individuais.

A prefeitura ressalta que pacientes com exame preventivo, mamografia ou ultrassom alterados serão encaminhadas ao Centro de Atenção à Saúde (Ceas) da Mulher para acompanhamento e realização de exames. A administração afirma que o local é referência em exames relacionados à mama e ao colo de útero, mas também atende outras questões ginecológicas, inclusive de gestantes.

Confira o endereço das 30 Usafas de Praia Grande:

Usafa Aviação – Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 2929

Usafa Boqueirão – Av. Pres. Kennedy, 918, Boqueirão

Usafa Mirim – Av. dos Sindicatos, 635, Mirim

Usafa Tupi – Rua Meinacós, 95, Tupi

Usafa Aloha – Rua Zenji Sasaki, 269, Nova Mirim

Usafa Anhanguera – Rua Josefa Alves de Siqueira, 649, Anhanguera

Usafa Antártica – Av. dos Trabalhadores, 3801, Antártica

Usafa Caiçara – Rua Mathilde de Azevedo Setubal, 630, Caiçara

Usafa Esmeralda – Rua Menotti Del Picchio, altura do n° 179

Usafa Forte – Av. Rio Branco, 562, Forte

Usafa Guaramar – Av. dos Trabalhadores, 1717, Glória

Usafa Maracanã – Rua Cesar Rodrigues Reis, 850, Maracanã

Usafa Melvi – Rua João Caetano, 101, Melvi

Usafa Mirim II – Rua Nossa Senhora da Conceição, 400

Usafa Ocian – Rua José Jorge, 521, Ocian

Usafa Quietude – Rua Rui Manoel Sampaio Seabra Pereira, 500

Usafa Real – Rua das Begônias, 453, Real

Usafa Ribeirópolis – Rua Esmeraldo Tarquínio, 471, Ribeirópolis

Usafa Esmeralda II – Av. Hugo de Carvalho Ramos, 1521, Esmeralda

Usafa Samambaia – Av. das Araucárias, 181, Samambaia

Usafa Santa Marina – Rua Particular, 598, Anhanguera

Usafa São Jorge – Av. dos Trabalhadores, 4242, Antártica

Usafa Solemar – Av. Pres. Kennedy, 19726, Solemar

Usafa Sítio do Campo – Rua Maria Luiza Lavalle, 68, Sítio do Campo

Usafa Tupiry – Rua Idelfonso Galeano, 368, Tupiry

Usafa Vila Alice – Rua Renata Câmara Agondi, 46, Anhanguera

Usafa Vila Sônia – Rua Antônio Cândido da Silva, 1075, Vila Sônia

Usafa Princesa – Rua Vergílio Gabriel de Siqueira, bairro Princesa

Usafa Noêmia – Av. Pres. Kennedy, 4960, Tupi

Usafa Guilhermina – Av. Pres. Kennedy, 2100, Guilhermina.

