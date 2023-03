Santos espera reduzir gastos com água e energia em até R$ 2 milhões com auxílio da tecnologia

Plataforma promete analisar os consumos em prédios públicos e apontar eventuais pontos de escape, com gastos incompatíveis e que podem ser reparados. A medida atende um dos objetivos estabelecidos pela cidade para cumprir as metas de sustentabilidade estabelecidas pela ONU até 2030 Santos adota monitoramento para reduzir custo público de água e energia em até R$ 2 milhões

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, pretende economizar até R$ 2 milhões dos cofres públicos a partir do monitoramento do consumo de energia elétrica e água. A analise será feita em secretarias municipais, fundações e empresas de economia mista ligadas à administração municipal através de uma plataforma digital, que identificará ponto com gastos acima do normal e que podem ser reduzidos.

Nesta terça-feira (28), o sistema foi apresentado a alguns funcionários do Executivo. O sistema conta com o histórico das contas municipais dos últimos cinco anos, que servem como comparação.

Com o acompanhamento mensal pela plataforma, os setores da prefeitura poderão controlar melhor o consumo de água e energia elétrica, conferindo dados com as metas e comparando com gastos de anos anteriores.

A implementação da plataforma é um dos itens previstos pelo Comitê dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Santos, que trabalha para atingir os 17 objetivos propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030. Os objetivos abordam temas de bem-estar social, meio-ambiente, tecnologia, entre outros.

