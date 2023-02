Santos inicia as obras do primeiro retrofit público para criar 36 moradias no Centro Histórico

Prédio do antigo Ambulatório de Especialidades (Ambesp) terá as salas comerciais transformadas em habitações. Prédio do antigo Ambulatório de Especialidades (Ambesp) terá as salas comerciais transformadas em habitações.

O primeiro retrofit público da Baixada Santista teve as obras iniciadas nesta segunda-feira (27) no Centro Histórico de Santos, no litoral de São Paulo. O prédio do antigo Ambulatório de Especialidades (Ambesp) , localizado na Rua Gonçalves Dias esquina com a Rua do Comércio, terá as salas comerciais transformadas em habitações.

De acordo com a Prefeitura de Santos, o prédio recebeu o nome de ‘Santos AD Retrofit’. Ele possui 2.800 metros quadrados e sete andares, que abrigarão duas unidades comerciais e 36 habitacionais de um e dois dormitórios, sendo 18 de cada tipo. Três apartamentos serão acessíveis a pessoas com deficiência, e áreas comuns como lavanderia, bicicletário e salão para festas e reuniões também serão construídos.

O imóvel passará por um processo de retrofit, que é uma técnica de revitalização de construções antigas que tem como objetivo modernizar o espaço, corrigir problemas de infraestrutura e torná-lo mais seguro sem retirar seus elementos originais históricos e arquitetônicos.

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta segunda-feira pelo prefeito Rogério Santos e pelo presidente da Companhia de Habitação da Baixada Santista (Cohab-Santista), Maurício Prado.

Segundo o chefe do executivo municipal, a ideia inicial é de que o prédio seja habitado por estudantes de uma universidade pública. A ideia ainda está sendo trabalhada junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Ainda segundo ele, o prédio faz parte da estratégia de redesenvolvimento da Região Central. Além do retrofit, outras 50 unidades habitacionais de interesse social serão construídas na região, no conjunto Santos I. O empreendimento fica na Rua São Francisco, 413 (Paquetá) e as obras têm previsão para começar neste ano, com prazo de entrega estimado em 27 meses.

Obras

Segundo a Prefeitura de Santos, prédio foi cedido ao município em dezembro de 2021 pela Superintendência de Patrimônio da União em São Paulo (SPU-SP). A reforma vai desde a fachada à parte interior, com troca de piso e renovação das partes elétrica e hidráulica, bem como de alvenaria para adaptação de comercial para residencial.

O edifício, que conta com dois elevadores, ganhará nova estrutura para um dos equipamentos e uma nova escada, cuja estrutura antiga será demolida e reconstruída no padrão previsto pelo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A obra foi licitada pela Cohab Santista, responsável pela execução e fiscalização do projeto, em convênio com a CDHU. A vencedora da concorrência foi a Benazzi Construtora e Incorporadora. O investimento total é de R$ 6,795 milhões. A previsão de conclusão é de 24 meses.

