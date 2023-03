Santos investe R$ 200 milhões para pavimentar e revitalizar vias da cidade

Administração municipal informou que serão pavimentadas 74 vias de 19 bairros da cidade. Avenida Pinheiro Machado, em Santos, será a mais longa a ser pavimentada

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, começou um programa de reestruturação urbana, cujo investimento previsto é de R$ 200 milhões. Ao final dos trabalhos serão pavimentadas 74 vias de 19 bairros, algo em torno de 25,5 km.

Os serviços visam garantir melhorias no sistema de drenagem, implementar ou conservar passeios acessíveis, revitalizar a sinalização viária, criar ciclovias, uma área arborizada e, em algumas áreas, embutir as redes de telecomunicações.

Dos R$ 200 milhões, R$ 140 milhões são de verbas estaduais, R$ 30 milhões de orçamento municipal e R$ 30 milhões de orçamento federal.

“Este grande projeto que começamos visa melhorar de maneira considerável a qualidade das vias e consequentemente a vida da população”, disse o prefeito Rogério Santos (PSDB).

As pavimentações e revitalizações estão previstas em ruas dos bairros: Aparecida, Areia Branca, Boqueirão, Campo Grande, Caneleira, Centro Histórico, Encruzilhada, Estuário, Gonzaga, José Menino, Marapé, Morro do José Menino, Pompeia, Ponta da Praia, Rádio Clube, Saboó, Valongo, Vila Belmiro e Vila Mathias.

Maior trecho de obras

Os dois quilômetros de extensão do canal 1, entre a Avenida Presidente Wilson e a Rua Antonio Bento de Amorim, será totalmente reformado. Ele corta os bairros José Menino, Pompeia, Marapé, Campo Grande e Vila Belmiro.

No trecho haverá reparos gerais na rede de microdrenagem, revitalização da sinalização viária, arborização com espécies regionais e criação de passeios acessíveis.

Ações nos bairros

Com 26 ruas, o Estuário é o bairro com mais vias a serem atendidas, seguido por Saboó (15), Rádio Clube (7) e Aparecida (6).

Na Ponta da Praia, o programa atenderá a Rua Bassim Nagib Trabulsi, misto de área comercial e residencial, onde recapeamento cobrirá 231 metros.

A Avenida Álvaro Guimarães, entre as praças Jerônimo La Terza e José de Oliveira Lopes, no Rádio Clube, já em obras, ganhará ciclovia, após a conclusão do recapeamento completo dos 933,50 metros lineares da via, implementação de passeios acessíveis, reestruturação do sistema de drenagem, revitalização da sinalização viária e arborização com exemplares nativos.

