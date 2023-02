Imunizante oferece maior proteção contra as novas variantes da Ômicron; saiba onde se vacinar. Santos, Itanhaém e Peruíbe iniciam aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta terça-feira (28)

Prefeitura de Santos/Divulgação

As prefeituras de Santos, Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo, anunciaram que vão começar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 na terça-feira (28). O imunizante oferece maior proteção contra as novas variantes da Ômicron. Mais cedo, a administração de Cubatão fez o mesmo anúncio. (Veja os endereços e horários de vacinação em cada cidade no final da reportagem).

Segundo as prefeituras de Itanhaém e Peruíbe, estes são os grupos que poderão receber a vacina bivalente: idosos a partir dos 70 anos; imunossuprimidos a partir dos 12; pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos; funcionários dessas instituições e membros de comunidades indígenas; ribeirinhas e quilombolas. A exceção é em Santos, em que a vacina será aplicada apenas em quilombolas devido à ausência de povos indígenas e ribeirinhos.

No geral, o imunizante pode ser aplicado em pessoas que receberam pelo menos duas doses de vacina contra a Covid há mais de 4 meses. Quem não tem duas doses iniciais deve completar este esquema para, após 4 meses, ter acesso ao reforço com a vacina bivalente.

Além disso, em Santos, os intervalos para imunossuprimidos são diferentes. Quem não iniciou ou não completou o esquema vacinal primário, composto por três doses, pode completar o esquema inicial com a bivalente após 8 semanas da aplicação da segunda dose. Após 4 meses (122 dias), o morador pode completar o esquema vacinal com outra bivalente.

Os documentos necessários para a vacinação são: comprovante de residência na cidade, documento oficial com foto e carteirinhas que comprovem as doses anteriores de Covid-19 recebidas. Imunossuprimidos devem apresentar também laudo médico que comprove a condição clínica.

Santos

As policlínicas de Santos aplicam o imunizante de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e aos finais de semana, das 9h às 15h30. Excepcionalmente nesta semana, as unidades Caruara e Monte Cabrão, na Área Continental, começarão a vacinar na quarta-feira (29).

Postos de vacinação em Santos:

Policlínica Aparecida – Av. Pedro Lessa, 1.728

Policlínica Campo Grande – Rua Carvalho de Mendonça, 607

Policlínica Embaré – Praça Coronel Fernando Prestes s/nº

Policlínica Gonzaga – Rua Assis Correia, 17

Policlínica Pompeia/José Menino – Rua Ceará, 11

Policlínica Ponta da Praia – Praça Primeiro de Maio s/nº

Policlínica Alemoa – Rua Afonsina Proost de Souza s/nº

Policlínica Areia Branca – Rua Francisco Lourenço Gomes, 118

Policlínica Bom Retiro – Rua João Fraccaroli s/nº

Policlínica Castelo – Rua Francisco de Barros Melo, 184

Policlínica Piratininga – Praça João de Moraes Chaves s/nº

Policlínica Rádio Clube – Av. Hugo Maia s/nº

Policlínica São Jorge e Caneleira – Rua Francisco Ferreira Canto, 351

Policlínica São Manoel – Praça Nicolau Geraigire s/nº

Policlínica Conselheiro Nébias – Av. Conselheiro Nébias, 457

Policlínica Martins Fontes – Rua Luiza Macuco, 40

Policlínica Vila Mathias – Rua Xavier Pinheiro, 284

Policlínica Vila Nova – Praça Iguatemi Martins s/nº

Policlínica Jabaquara – Rua Vasco da Gama, 32

Policlínica Marapé – Rua São Judas Tadeu, 115

Policlínica Monte Serrat – Praça Correa de Melo s/nº

Policlínica Morro José Menino – R. Doutor Carlos Alberto Curado, 77A

Policlínica Nova Cintra – Rua José Ozéas Barbosa s/nº

Policlínica Penha – Rua Três, 150

Policlínica Santa Maria – Rua 10 s/nº

Policlínica São Bento – Rua das Pedras s/nº

Policlínica Valongo – Rua. Prof. Maria Neusa Cunha s/nº, Saboó

Policlínica Vila Progresso – Rua Três, casas 1 e 2

Policlínica Monte Cabrão – Av.Principal s/nº

Policlínica do Caruara – Rua Andrade Soares s/nº

Itanhaém

Em Itanhaém, a vacinação acontece em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Postos de vacinação em Itanhaém:

USF Belas Artes – Rua Ana Maria Martins Rivera, 10 – Jardim Corumbá

USF Guapiranga – Rua Aristeu Rodrigues da Silva, s/n – Guapiranga

USF Jardim Oásis – Rua Estanislau Gerônimo, 418 – Jardim Oásis

USF Grandesp – Avenida Alemanha, 108 – Jardim Santa Júlia

USF Gaivota – Avenida Flácides Ferreira, 500 – Gaivota

USF Centro – Av. Tiradentes, 98 – Jardim Mosteiro

USF Suarão – Rua Augusto Ribeiro de Carvalho, 3106 – Jardim Nova Itanhaém

USF Jardim Coronel – Rua Dirceu Sentoma, 12 – Estância Suíça

USF Savoy – Rua Jaime Lino dos Santos, 290 – Savoy

USF Loty – Alameda Guaraçaí s/n – Campos Elíseos

Peruíbe

A aplicação da vacina bivalente acontece em cinco Unidade de Saúde da Família (Usafas), em Peruíbe. Elas atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Postos de vacinação em Peruíbe:

UBS Caraguava – Rua Santa Anastácia, s/n°

UBS Ribamar – Avenida Profª Terezinha Rodrigues Kalil, s/n°

UBS Trevo – Avenida Hum, s/n°

UBS Veneza – Rua Valdomiro J. Duarte, s/n°

UBS Centro – Rua Jundiai, s/n°.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

valipomponi