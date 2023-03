Ação orientará condutores em cruzamentos que estão sinalizados com a placa de parada obrigatória mas que, muitas vezes, são ignoradas. Santos realiza campanha para evitar acidentes em cruzamentos sem semáforos

Arquivo/Marcelo Martins/PMS

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de Santos, no litoral de São Paulo, lançou a campanha ‘Pare’ com o objetivo de reduzir acidentes e reforçar as regras de trânsito no município a partir desta quinta-feira (9). A ação orientará condutores em cruzamentos sem semáforos, que estão sinalizados com placa de parada obrigatória em uma das vias, mas que, muitas vezes, são ignorados.

Um inflável de dois metros de altura reproduzindo a placa reforçará visualmente a ação para chamar a atenção dos motoristas à sinalização. Nos locais em que a atividade ocorrerá, operadores de tráfego abordarão os condutores para explicar a sequência correta para transpor o cruzamento de forma segura.

Nesta quinta-feira (9), a ação foi realizada, das 9h às 12h, no cruzamento das ruas Carlos Gomes com Visconde de Cayry, no bairro Campo Grande. Já na sexta-feira (10), no mesmo horário, a atividade ocorrerá no cruzamento das ruas Barão de Cotegipe e Liberdade, no Boqueirão.

Na próxima semana, a partir de segunda (13), a ação ocorrerá nos cruzamentos: Avenida Projetada com a Avenida Francisco de Domênico, no bairro Castelo; Rua Almirante Barroso com a Espírito Santo, no Campo Grande; Rua Espírito Santo com a Paraná, no Campo Grande; Rua Paraná com a Prudente de Moraes, na Vila Mathias e Praça Benedito Calixto com a Euclides da Cunha, no Pompeia.

Segundo a Prefeitura de Santos, os locais escolhidos foram os que, apesar da sinalização de trânsito ampliada, possuem maior ocorrência de acidentes.

Regras

Em trechos com a sinalização ‘Pare’, o procedimento a ser seguido é reduzir a velocidade antes do cruzamento, parar o veículo, analisar as condições de segurança e esperar o melhor momento para transpor o cruzamento e seguir o percurso.

Não atender à sinalização de parada obrigatória tem a mesma gravidade do sinal vermelho e ambas são enquadradas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como infrações gravíssimas, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

valipomponi