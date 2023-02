Santos realiza vacinação contra Covid-19 e outras doenças neste domingo; confira

Além da Covid, há imunização para poliomielite e multivacinação. As doses são aplicadas na Policlínica Nova Cintra. Santos realiza vacinação neste domingo

Prefeitura de Santos

A Prefeitura de Santos está aplicando as vacinas contra covid-19 e outras doenças neste domingo (5), até 15h30, na Policlínica Nova Cintra, que fica na Rua José Oséas Barbosa, s/nº. Os interessados em se imunizar devem apresentar documento com foto e comprovante de residência em Santos. Para as vacinas de poliomielite e multivacinação é preciso levar também a carteirinha de vacinação.

Nos casos da vacina contra a Covid-19, o município solicita o CPF e a carteira da campanha com a dose anteriores anotadas. Para os públicos com comorbidades ou imunossuprimidos é necessário apresentar o laudo médico ou receita que comprove a condição.

Covid-19

Primeira dose: Crianças de 6 meses a menores de 3 anos e qualquer pessoa acima de 3 anos

Segunda dose: Qualquer pessoa que tenha cumprido o intervalo da primeira dose, de acordo com o preconizado para o imunizante usado anteriormente

Terceira dose do esquema inicial: Apenas para quem tomou Pfizer Baby, após 8 semanas da segunda dose

Primeira dose de reforço: Pessoas a partir de 05 anos de idade que tenham cumprido o intervalo da segunda dose ou da dose única, no caso da Janssen

Segunda dose de reforço: Pessoas a partir de 18 anos de idade e imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade que tenham cumprido o intervalo de 122 dias (4 meses) da dose anterior

Terceira dose de reforço: Imunossuprimidos a partir de 18 anos de idade que tenham cumprido o intervalo de 122 dias (4 meses) da dose anterior

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200