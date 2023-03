santos-registra-a-abertura-de-1.290-novas-empresas-no-primeiro-trimestre-de-2023

Em março, o levantamento foi fechado no dia 15. A perspectiva é de que o crescimento continue. Santos já abriu 1.290 novas empresas abertas neste ano

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, registrou a abertura de 1290 novas empresas ao longo dos três meses deste ano, segundo dados da Sala do Empreendedor Santista. A perspectiva é de que os números continuem crescendo ao longo de 2023.

De acordo com o órgão, ligado à Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, em janeiro foram solicitados 502 alvarás de funcionamento, seguidos de 555 pedidos em fevereiro e 233 até 15 de março.

A oferta de iniciativas à abertura de negócios colocou Santos na 52ª posição no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023, com dados compilados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) do Governo Federal entre os 101 municípios mais populosos do país.

Banco do Povo

Além da Sala do Empreendedor Santista, onde os interessados em investir podem obter mais informações pelo e-mail empreendedor santista@santos.sp.gov.br ou pelo telefone 3201-5283, as outras principais formas de se iniciar um negócio ou projeto na cidade podem ser encontradas em iniciativas como o Banco do Povo. A iniciativa possibilita financiamentos a empresários formais e informais.

A unidade já concedeu mais de R$ 17 milhões em financiamentos, desde a implantação em 3 de junho de 2002, fruto de parceria da prefeitura com o Governo do Estado. O Banco do Povo permite ao investidor recursos para a compra de equipamentos, mercadorias e matéria-prima para que ele viabilize o negócio e gere renda.

Neste ano, o Banco do Povo Paulista financiou 18 projetos, investindo R$ 180 mil. Destes, nove são da Linha Empreenda Mulher, totalizando R$ 90 mil; cinco projetos da Linha Empreenda Afro, com R$ 50 mil; quatro projetos da Linha Empreenda Rápido, com R$ 40 mil.

O Posto Sebrae Aqui, parceria da Prefeitura com o Sebrae voltada à qualificação profissional, com cursos gratuitos, registrou este ano 676 atendimentos, sendo 349 em janeiro e 327 em fevereiro.

