Santos tem a melhor temporada de verão em seis anos e atrai 2,6 milhões de turistas

Cidade não recebia tantos visitantes neste período desde 2016, segundo levantamento da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur). Movimentação de cruzeiros ajudou Santos a ter a melhor temporada de verão em seis anos e atrair 2,6 milhões de turistas

Isabela Carrari

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, teve a melhor temporada de verão dos últimos seis anos. De acordo com um levantamento da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur), a temporada de verão 2022/2023 superou as expectativas e atraiu mais de 2,6 milhões de turistas à cidade, número que não era alcançado desde 2016.

De acordo com a Prefeitura de Santos, a pesquisa foi realizada com hotéis e com base na estimativa de veículos que vieram ao litoral entre dezembro e fevereiro disponibilizada pela Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta Imigrantes. O número de turistas e a ocupação de hotéis também foram superiores aos da temporada 2019/2020, a última antes dos efeitos da pandemia.

A Seção de Pesquisa Turística (Sepesq) apurou que, dos mais de 5,4 milhões de veículos vieram à Baixada Santista, 878 mil tiveram Santos como destino, o que equivale aos 2,6 milhões de turistas. O número é aproximadamente 17% maior do que a temporada passada e 12% superior ao período 2019/2020.

Em pesquisa com 13 hotéis, a Sepesq apurou que a ocupação média durante a temporada foi de 66%, com pico de 72% em janeiro. Em 2019/2020, o índice ficou em 64%, enquanto na temporada passada, com os hotéis ainda enfrentando as restrições da pandemia, não passou de 40%.

“Para este ano, vamos reforçar a divulgação da Cidade continuando a participar de feiras de turismo, inclusive fora do País. Também seguiremos firmes no esforço pela revitalização do Centro Histórico com nossos eventos e feiras de economia criativa. Teremos, inclusive, novos festivais temáticos”, informou a secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, Selley Storino, por meio de nota enviada pela prefeitura.

Mais de 6 mil pessoas visitam Museu Pelé, em Santos, na última sexta-feira (30), um dia após a morte do Rei do futebol.

Divulgação/ Marcelo Martins/ Prefeitura de Santos

Atrações

Tradicional campeão na preferência dos turistas, o Aquário de Santos novamente liderou entre os equipamentos turísticos, com 139,7 mil visitantes na temporada.

Após a morte do Rei do Futebol em dezembro, o Museu Pelé registrou expressivo aumento de visitantes. O local recebeu 23,1 mil pessoas, melhor número durante uma temporada de verão de sua história, e crescimento de 45% em relação a 2019/2020 (15,8 mil).

Com a volta da queima de fogos após dois anos de interrupção, a passagem do Ano-Novo foi realmente um dos destaques da temporada. O show pirotécnico de 14 minutos e a inesquecível homenagem a Pelé com show de 80 drones atraíram um milhão de pessoas à praia.

Outra novidade foi o Carnacentro, primeira vez que o desfile das tradicionais bandas foi realizado no Centro Histórico. Um total de 40 mil pessoas curtiu os três dias de festa, que incluíram o tradicional Carnabonde e a presença das bandas Sargento Pimenta e Ritaleena, que vieram do Rio de Janeiro e São Paulo.

Em 2023, foi a primeira vez que o desfile das tradicionais bandas foi realizado no Centro Histórico de Santos

Carlos Nogueira

Com previsão para acabar no próximo mês, a temporada de cruzeiros 2022/2023 é a maior em movimentação nos últimos 10 anos, com a expectativa de que o terminal marítimo Giusfredo Santini receba até 561 mil turistas em 142 escalas de 16 navios. Milhares de turistas em trânsito já lotaram o Centro Histórico, o bonde, Museu Pelé, Museu do Café, Monte Serrat, entre outras atrações.

O Novo Quebra Mar, no Parque Roberto Mário Santini, no José Menino, que vem sendo inaugurado por fases, ganhou novas atrações no aniversário da Cidade. Foram abertos o playground temático e o parque das águas, que compõem o Espaço Kids. No local, já foram entregues espaços como a pista de pumptrack, pista de patinação, quadra de basquete 3×3, a escultura da artista plástica Tomie Ohtake totalmente restaurada e com novo mirante, espaço pet, entre outros.

Novo Quebra Mar, no Parque Roberto Mário Santini, no José Menino, que vem sendo inaugurado por fases

Prefeitura de Santos

