Santos tem novo número de WhatsApp para agendamento de consultas e exames

Arquivo/PMS

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, divulgou nesta terça-feira (28) o novo número para agendamento de consultas e exames via WhatsApp. Os agendamentos com profissionais da rede municipal de saúde agora são realizados pelo (13) 3512-0910 – o número anterior foi bloqueado.

Para marcar o atendimento especializado é necessário que o paciente apresente um encaminhamento de alguma unidade de atenção básica. Os agendamentos para consultas nas policlínicas não podem ser feitos via WhatsApp, apenas pessoalmente nas unidades.

A Central de Agendamentos via Whatsapp atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e tem prazo de 24 horas para retornar as solicitações. O telefone 0800-0130013 segue ativo para agendamentos via ligação gratuita.

