Santos terá Carnabonde e Carnacentro de para garantir a festa dos foliões; confira a programação

No sábado (18), a partir do meio-dia, o Carnabonde fará a alegria de quem estiver pelo Centro Histórico. O Carnacentro estreará no domingo (19). Carnabonde volta a ser realizado após três anos

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, preparou uma programação especial e cheia de atrações para os foliões que estiverem na cidade. No sábado (18), a partir do meio-dia, o Carnabonde fará a alegria no Centro Histórico após três anos sem festa em decorrência da Covid-19. No domingo (19) será a primeira vez do Carnacentro, com extensa programação até terça-feira (21). (confira abaixo)

A 21ª edição do evento prestará homenagem ao Clube Sírio Libanês. Por volta das 15h30, o bonde sairá pelas ruas do Centro com a presença da Corte Carnavalesca e das voluntárias do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Às 17h, o bloco ‘Sargento Pimenta’ subirá ao palco da Praça Mauá com versões de canções dos Beatles.

Carnacentro

No domingo (19), a partir do meio-dia, o Carnaval de Santos ganhará uma novidade: O Carnacentro. Até terça-feira (21) os foliões vão curtir mais de 20 atrações entre bandas carnavalescas da cidade e blocos convidados. A entrada será de graça. (Programação completa abaixo).

A concentração será na Praça Mauá e a chegada ao local será feita exclusivamente por dois pontos: Rua General Câmara com a Rua Itororó e Rua General Câmara com a Rua D. Pedro II.

Segurança

Para garantir a segurança nos quatro dias, todo o entorno da Praça Mauá será cercado e haverá revista dos participantes pelos integrantes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar (PM). Os percursos serão monitorados pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Prefeitura e drone da PM, que ainda contará com efetivo de mais 150 policiais.

Não será permitida a entrada de recipientes de vidro, coolers, isopores e caixas térmicas, guarda-chuvas com ponta, latas, presilhas de cabelo de metal, substâncias tóxicas, fogos de artifício ou artefatos similares, espumas de lata, armas de fogo ou brancas e capacetes.

Programação Carnacentro

19 de fevereiro

12h – Magia Tropical (palco)

13h – Banda do Centro

14h – Banda BB do Estuário

15h – Banda Vila Sapo

16h – Banda Ricardo Pinto

17h – Banda Estivadores

17h – Bloco Vale Tudo com Léo Maia (palco da Mauá)

18h – Banda Vila Belmiro

20 de fevereiro

12h – Fura Lupa (palco da Mauá)

13h – Banda White Day

14h – Banda do Jô

15h – Banda Vila Mathias

16h – Banda do Jaú

17h – Banda Acadêmicos da Vila Mathias

17h – ‘Bloco do Torto’, com Julinho Bittencourt, João Maria, Gibi Wagner e Monna (palco)

18h – Banda Vahia de Abreu

21 de fevereiro

12h – Banda Firenight (palco da Mauá)

13h – Banda da Lazinha

14h – Banda Bebo Mas Não Travo

15h – Banda da Capela

16h – Banda Foliões da Ponte

17h – Banda Skinão do Marapé

17h – Bloco Ritaleena (palco da Mauá)

18h – Banda do Chupa

