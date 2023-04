Dez policlínicas estarão abertas das 9h30 às 15h. Confira. Santos vacina contra a covid-19 e outras doenças neste sábado

Prefeitura de Santos

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, vai vacinar neste sábado (1), contra a covid-19 e outras doenças, das 9h30 às 15h. Os imunizantes estarão disponíveis em dez policlínicas da cidade (confira abaixo).

Os interessados devem comparecer nas unidades de saúde e apresentar documento com foto, comprovante de residência em Santos, CPF e carteira de vacinação da campanha com a dose anterior anotada.

A vacinação das crianças de seis meses a menores de 12 anos, feita com Pfizer Baby ou Pfizer Pediátrica, será realizada nas unidades Bom Retiro, Caruara, Ponta da Praia, Vila Mathias e Rádio Clube.

Público Alvo

Covid-19

Primeira dose – a partir dos seis meses

Segunda dose – qualquer pessoa que tenha cumprido o intervalo da primeira dose, de acordo com o preconizado para o imunizante usado anteriormente

Terceira dose do esquema vacinal- apenas para quem tomou Pfizer Baby, após oito semanas da segunda dose

Primeira dose de reforço – pessoas a partir de cinco anos de idade que tenham cumprido o intervalo da segunda dose ou da dose única, no caso da Janssen

Segunda dose de reforço – pessoas a partir de 18 anos que tenham cumprido o intervalo de 122 dias (quatro meses) da dose anterior

Vacina bivalente

O imunizantes estará sendo aplicado em idosos a partir dos 60 anos de idade; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); pessoas imunossuprimidas a partir dos 12 anos; trabalhadores da saúde com 40 anos ou mais; pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs) e abrigados a partir de 12 anos de idade e funcionários dessas instituições; quilombolas.

Para as pessoas que tomaram pelo menos duas doses de vacina contra a covid-19, será necessário um intervalo de 4 meses (122 dias) da última dose para ter acesso à dose bivalente. Quem não tem duas doses iniciais, deve completar este esquema inicial para, após 4 meses, ter acesso ao reforço com a vacina bivalente.

O esquema para as pessoas imunossuprimidas será um pouco diferente. Quem não iniciou ou não completou o seu esquema vacinal primário (composto por 3 doses neste caso), pode completar o esquema inicial com a bivalente após 8 semanas da aplicação da segunda dose da vacina monovalente e, após 4 meses (122 dias), completar o esquema coma bivalente.

Para os imunossuprimidos com três doses iniciais no mínimo, a aplicação da vacina bivalente é feita a partir de quatro meses (122 dias) da última dose.

Policlínicas

Embaré (Praça Coronel Fernando Prestes s/nº)

Gonzaga (Rua Assis Corrêa, 17)

Ponta da Praia (Praça Primeiro de Maio s/nº)

Vila Mathias (Rua Xavier Pinheiro, 284)

São Bento (Rua das Pedras s/nº)

Morro José Menino (Rua José Ozéas Barbosa s/nº)

Areia Branca (Rua Francisco Lourenço Gomes, 118)

Bom Retiro (Rua João Fraccaroli s/nº)

Rádio Clube (Av. Hugo Maia s/nº)

Caruara (Rua Andrade Soares s/nº)

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vito Califano