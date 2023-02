São Carlos confirma 1º caso de chikungunya do ano

Segundo prefeitura, paciente é um menino de 10 anos foi infectado em cidade de Minas Gerais. O ‘Aedes aegypti’ atua como transmissor da dengue, da chikungunya e da zika

A Prefeitura de São Carlos (SP) confirmou o primeiro caso de chikungunya de 2023. O paciente é um menino de 10 anos que foi infectado na cidade mineira de Jaíba e, de acordo com a vigilância epidemiológica, passa bem.

É o primeiro caso de chikungunya notificado na cidade desde 2020, quando foram registrados 2 casos, sendo 1 importado. Há ainda um paciente com suspeita da doença aguardando resultado de exames.

Dengue, zika e febre amarela

A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue, febre amarela e da zika.

De acordo com a prefeitura, neste ano já foram confirmados 32 casos de dengue, sendo 25 autóctones e sete importados.

No ano passado, São Carlos teve 2.274 casos positivos de dengue, sendo 2.147 autóctones e 127 importados e uma uma morte.

Para febre amarela e zika não foram registradas notificações este ano.

Veja os sintomas de chikungunya:

Sintomas da chikungunya

