São Carlos confirma 2º caso de chikungunya de 2023

Paciente de 22 anos foi infectada em Barretos, segundo prefeitura, e passa bem. Mosquito Aedes aegypti é o transmissor de dengue, zika e chikungunya crescem

Divulgação/Sesab

A Prefeitura de São Carlos (SP) confirmou o segundo caso de chikungunya de 2023. A paciente é uma jovem de 22 anos que foi infectada em Barretos e passa bem.

O primeiro caso da doença no ano também foi importado e foi notificado em fevereiro. O paciente era um menino de 10 anos que pegou a doença na cidade mineira de Jaíba.

Os dois casos são os primeiros desde desde 2020, quando também foram registrados dois casos, sendo um importado.

Dengue, zika e febre amarela

A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue, febre amarela e da zika.

De acordo com a prefeitura, neste ano já foram confirmados 73 casos de dengue, sendo 52 autóctones e 21 importados.

No ano passado, São Carlos teve 2.274 casos positivos de dengue, sendo 2.147 autóctones e 127 importados e uma uma morte.

Para febre amarela e zika não foram registradas notificações este ano.

Veja os sintomas de chikungunya:

Sintomas da chikungunya

Ministério da Saúde

Vittorio Rienzo