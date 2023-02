São Carlos e 8 cidades da região voltam a vacinar contra Covid com a Pfizer baby; veja como agendar

Na maioria delas, imunização para crianças a partir de 6 meses até os 11 anos é feita com agendamento para não desperdiçar as doses que são insuficientes para todo o público. Vacina Pfizer Baby para vacinação de bebês a partir de 6 meses

Ana Clara Pontes/g1

São Carlos (SP) e outras oito cidades da região retomaram a vacinação contra a Covid-19 em crianças a partir de 6 meses de idade, após o recebimento de novas doses da Pfizer Baby. (veja abaixo os locais e como agendar onde for necessário).

A aplicação de doses chegou a ser suspensa por falta de doses, mas a distribuição da vacina voltou a ser feita, embora de forma restrita.

Por isso, na maioria das cidades consultadas pelo g1, a imunização deste público é feita com agendamento para não desperdiçar as doses.

Divulgação/Semsa

Aguaí

A vacinação baby está liberada para todas as crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. Também está liberada a Pfizer Pediátrica para crianças de 5 a 11 anos.

As doses estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta, das 7h às 16h.

Águas da Prata

A vacinação de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos será feita na quinta-feira (9), a partir das 8h, por ordem de chegada.

Analândia

A cidade recebeu poucas doses da vacina baby e está vacinando com agendamento para evitar perder doses do imunizante.

O agendamento pode ser feito pelo telefone da UBS: (19) 3566-9100.

Araraquara

O município recebeu um número de doses menor que o necessário para atender todo o público e irá atender apenas parte dos bebês de 6 meses a 2 anos que já receberam a primeira dose.

A Vigilância em Saúde vai iniciar a aplicação da 2ª e 3ª dose da vacina contra a Covid-19 nos bebês de 6 meses a 2 anos, que já receberam a 1ª dose da vacina. Por conta da pouca quantidade de imunizantes disponibilizada, a Vigilância em Saúde entrará em contato com os pais ou responsáveis para realizar o agendamento da aplicação da vacina.

O atendimento deste grupo será feito na próxima quinta-feira (9) e sexta-feira (10), das 8h às 15h, na CMS Yolanda Ópice “Dr. Francisco Oswaldo Castelucci”, com o agendamento prévio. O telefone do local é o (16) 3333-5052.

Araras

A Secretaria Municipal da Saúde recebeu1,2 mil doses das vacinas Pfizer Baby para crianças de seis meses a 4 anos, e 1,5 mil doses da Pfizer Pediátrica, para o público alvo de 5 a 11 anos. O agendamento já está disponível no site da prefeitura.

O esquema vacinal dos imunizantes é completo em três doses: 1ª dose (intervalo de quatro semanas), 2ª dose (oito semanas) e 3ª dose.

As vacinas estão sendo aplicadas no CRI (Centro de Referência Infantil) Dr. Hercio Arantes, localizado Av. Washington Luiz, 545, Centro (ao lado da APAE), diariamente, das 7h às 15h30.

Já nas outras cinco salas: ESF Dr. Edmundo Ulson – R. Ângelo Francato, 393, Parque Tiradentes, PAM Antônio Carlos Fabrício – R. Carpinteiro, S/N, José Ometto I, PAM/ESF Francisco Cascelli – R. Melânia Baraldi Maróstica, 550, Parque das Árvores, PAM Ênio Vitali – R. França, 99, Jardim Piratininga e UBS Osvaldo Salvador Devitte – R. Presidente Castelo Branco, S/N, Narciso Gomes, os imunizantes estão disponíveis das 7h30 às 12h, em dias alternados.

Em caso de dúvidas, o munícipe também pode entrar em contato com o Tele Saúde pelo WhatsApp (19) 99304-6907, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Brotas

A Secretaria de Saúde informa que a vacinação contra a Covid-19, primeira dose para crianças de 6 meses a 5 anos e terceira dose da vacinação para crianças de 5 a 11 anos, para quem tomou a segunda dose há 4 meses, deverão ser feitas mediante agendamento por meio do telefone (WhatsApp) (14) 99829-6462.

Casa Branca

A vacinação de primeira e segunda dose de crianças de 6 meses a 11 anos é feita por agendamento. A dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos é feita com 4 meses da data da última dose.

O agendamento poed ser feito pelo telefone (19) 3671-1460. A vacinação ocorre todos os dias nas Unidades de Saúde, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

Rio Claro

A vacinação contra a Covid das crianças de 6 meses a 2 anos é realizada a partir de agendamento pelo e-mail agendamentobaby@gmail.com ou pelo WhatsApp (19) 98277-0204.

É necessário informar o nome e data de nascimento da criança, nome do responsável e telefone para contato. O agendamento será respondido informando local e horário para a vacinação.

Ao comparecer para a vacinação, é preciso que o responsável apresente documento pessoal da criança e carteirinha de vacinação de rotina. A Vigilância Epidemiológica realiza o agendamento conforme as doses são disponibilizadas ao município.

São Carlos

São Carlos iniciou a vacinação das crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades, na segunda-feira (6), após receber novas doses de vacina infantil contra a Covid-19. A primeira dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos também está disponível.

Para receber a dose de reforço, as crianças de 5 a 11 anos, com e sem comorbidades, devem ter recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses. No ato da imunização, é necessário levar a carteira de vacinação da criança e um documento oficial. A documentação é a mesma para as crianças de seis meses a dois anos.

Veja onde se vacinar:

Crianças de 6 meses a 2 anos (com e sem comorbidades): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Vila Isabel / UBS São José / UBS Santa Felícia;

Crianças de 3 a 11 anos (com e sem comorbidades): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Botafogo / UBS Vila Isabel / UBS Azulville / UBS Cruzeiro do Sul / UBS Vila Nery / UBS São José/ UBS Santa Felícia / UBS Santa Paula / UBS Delta;

Adolescentes de 12 ou mais anos, adultos e idosos (com e sem comorbidades): em todas as UBS’s e USF’s.

Vittorio Rienzo