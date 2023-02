São Carlos está com inscrições abertas para alfabetização de jovens, adultos e idosos

As vagas são ilimitadas para os dois programas. As inscrições do EJA podem ser feitas ao longo do 1º semestre de 2023 e as do Mova são feitas de forma contínua. São Carlos está com inscrições abertas para EJA e Mova

Prefeitura

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de São Carlos (SP) está com vagas para quem quer concluir o Ensino Fundamental. O Movimento de Alfabetizado de Jovens e Adultos (Mova), que auxilia idosos que iniciaram do 1º ao 4º ano do ensino fundamental mas não concluíram, também recebe inscrições.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Abertas as inscrições para a EJA e projeto MOVA em São Carlos

As vagas são ilimitadas para os dois programas. As inscrições do EJA podem ser feitas ao longo do 1º semestre de 2023 e as do Mova são feitas de forma contínua.

Para se inscrever, os interessados precisam apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Informações podem ser sanadas pelos telefones (16) 3364-2434 e (16) 3416-0832.

EJA

A EJA oferece educação gratuita para estudantes jovens e adultos do 1º ao 9ºano com a certificação aos educandos, dividida da seguinte forma:

1º ao 5º ano

Região central – EMEJA “Austero Mangerona” – Ensino Fundamental do 1º ao 5º anos para os períodos diurno e noturno

Região do bairro Cidade Aracy – EMEB “Afonso Fioca Vitali” – Ensino Fundamental do 1º ao 5º anos para o período noturno

Região do Residencial Eduardo Abdelnur – EMEB “Ulisses Ferreira Picolo” – Ensino Fundamental do 1º ao 5º anos para o período noturno

Loteamento Habitacional São Carlos – CEMEI “Professor Vicente de Paulo Rocha Keppe” – Ensino Fundamental do 1º ao 5º anos

Região do bairro Antenor Garcia – EMEB “Arthur Natalino Deriggi” – Ensino Fundamental do 1º ao 9º anos para o período noturno

Região da Vila Prado – EMEB “Carmine Botta” – Ensino Fundamental do 1º ao 9º anos para o período noturno

Região do Jardim Jóquei Club – EMEB “Professora Dalila Galli” – Ensino Fundamental do 1º ao 9º anos para o período noturno

Vila Boa Vista – Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Ensino Fundamental, do 1º ao 5º anos

Mova

As aulas do Mova, que está na cidade desde 2002, ocorrem nas regiões periféricas do município e em áreas rurais como os assentamentos Santa Helena e Capão das Antas e nos distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha.

Os encontros ocorrem de segunda a quinta-feira, com duração de 2h, nos períodos da manhã, tarde e noite. O material escolar é oferecido gratuitamente.

O Mova é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Instito Acorde Alfabetiza e atende pessoas que iniciaram do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, mas não puderam concluir.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

valipomponi