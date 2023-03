São Carlos lidera o ranking de ‘gatos’ de energia em 2022 com 553 ligações; veja como denunciar

Furto gera risco de oscilações e curtos e acaba encarecendo a tarifa de outros consumidores. Araraquara fechou o ano com 473 irregularidades e, Matão, com 130. São Carlos lidera em número de ‘gatos’ de energia com 553 casos em 2022, diz CPFL

São Carlos (SP) lidera o ranking com 553 ligações clandestinas que foram regularizadas pela CPFL Paulista na região, no ano de 2022. Em seguida, aparece Araraquara, com 473, e Matão, com 130.

A lista tem ainda Ibaté com 83 gatos e Gavião Peixoto, com 22. (veja abaixo como denunciar a irregularidade)

São Carlos lidera o ranking de ‘gatos’ de energia em 2022 com 553 ligações

CPFL Paulista /Divulgação

O “gato” não segue qualquer padrão de segurança da rede elétrica e, em geral, é feito com fios, relógios e disjuntores adulterados, sem a certificação. Isso traz o risco de oscilações no fornecimento de energia, de curto-circuito e até incêndios.

Há também prejuízo para os outros consumidores, pois parte da energia furtada é reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no cálculo da tarifa, ou seja, os demais clientes, com fornecimento e conta regulares, acabam pagando parte do valor que deixou de ser pago pelos fraudadores.

CPFL faz fiscalização contra fraudes em São Carlos

Felipe Lazzarotto/EPTV

O furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro com pena que pode chegar a oito anos de prisão.

Quando a fraude é constatada, a CPFL preenche um termo de ocorrência de inspeção (TOI) e calcula a quantidade de energia que deixou de passar pelo medidor do local. Assim, estabelece o valor correspondente, que deverá ser pago.

Como denunciar

Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelo aplicativo “CPFL Energia, pelo site da CPFL e pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br.

Vittorio Ferla