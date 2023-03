São Carlos oferece 20 vagas para aulas de atletismo a Pessoas com Deficiências; veja como participar

O projeto também oferece 120 vagas para pessoas sem deficiências. Podem participar crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. Prefeitura de São Carlos oferece aulas de atletismo para Pessoas com Deficiências

Prefeitura de São Carlos

A Secretaria de Esporte e Cultura de São Carlos (SP), em parceria com a Associação São-carlense de Atletismo (ASA), oferece 20 vagas a Pessoas com Deficiências (PcDs) para aulas de atletismo. As atividades são gratuitas e destinadas a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos (Veja abaixo como se inscrever).

O projeto, que teve início na segunda-feira (13), tem também 120 vagas para pessoas sem deficiência, totalizando 140 oportunidades. Podem participar crianças com deficiência visual, intelectual, física e portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As aulas ocorrem no campus 1 da Fundação Educacional de São Carlos (Fesc), localizado na Vila Nery, e na pista de atletismo do Distrito de Água Vermelha.

Locais e horários das atividades

Os horários das aulas variam de acordo com o dia. Às segundas e às quartas-feiras, as atividades são realizadas das 17h15 às 18h05, na Fesc, somente para PCDs. As aulas são ministradas por Altair Pereira.

Às terças, com o professor Samuel Ferreira, e às quintas-feiras, com o responsável Paulo César Paiutto, na Fesc, as aulas ocorrem das 14h às 15h, somente para crianças sem deficiências.

Aos sábados, as atividades são das 7h30 às 9h, em Água Vermelha, e destinadas a PCDs, pessoas sem deficiência, adultos e idosos.

Saiba como se inscrever

Para participar das atividades, os interessados devem se inscrever diretamente com o professor responsável pela atividade, na Fesc ou na pista de atletismo de Água Vermelha.

No momento da inscrição, o responsável deve informar seu nome completo, CPF, RG e telefone de contato, além do nome da criança e da data de nascimento dela.

Em caso de dúvidas, os responsáveis podem ligar para os telefones (16) 99709-1728 ou (16) 3362-0580.

