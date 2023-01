São Carlos tem apenas 2 obras antienchentes prontas das cinco anunciadas pela prefeitura

Uma terceira fora do pacote até funciona, mas com menos da metade da capacidade. Secretário de Obras da cidade cita demora no repasse de recursos estaduais pelo atraso. Apenas duas das cinco obras antienchentes anunciadas em São Carlos estão prontas

São Carlos (SP) tem apenas duas obras antienchentes prontas das cinco anunciadas pela prefeitura. Uma terceira, fora desse pacote, até funciona, mas com menos da metade da capacidade.

A prefeitura alega que há atraso no repasse de verbas estaduais e o tempo atrapalha as obras.

Piscinão

O piscinão da Travessa Oito, na Vila Prado, tem capacidade para armazenar até 35 mil metros cúbicos de água da chuva.

O projeto custou cerca de R$ 3,5 milhões aos cofres públicos e já tá funcionando. A obra é importante, mas insuficiente para resolver um conhecido problema na cidade: as enchentes.

Há pouco mais de um ano, a prefeitura tinha anunciado cinco obras antienchentes, cujo valor era de R$ 17 milhões. Desses projetos, somente dois foram concluídos: a construção de um muro de contenção no Jardim Gonzaga e o piscinão da Vila Prado.

Mais uma vez o período de chuvas chegou e as obras continuam atrasadas. No cronograma inicial, estavam previstas ainda a drenagem e construção de galerias no Parque São José, uma nova tubulação para aumentar a vazão do Córrego do Mineirinho na chegada à rotatória do Cristo e a duplicação de uma ponte no Córrego do Monjolinho, no Jardim Botafogo.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, em 2021, o secretário de Obras de São Carlos, João Muller, tinha dito que a previsão era de que todas as obras ficassem prontas em 2022. “O benefício dessas cinco obras para a população de São Carlos só serão sentidos no final de 2022 quando nós teremos a conclusão de todas elas”, disse na época.

Demora de repasses e tempo instável

Um ano e dois meses depois o secretário culpou o tempo instável e a demora no repasse de recursos estaduais pelo atraso das obras.

“Duas delas: a ponte do Recreio dos Bandeirantes é concluir assim que nós estivermos no final do período das águas, já estamos avançados. A segunda, que é o Parque São José, também depende um pouco de uma estiagem”, explicou o secretário.

Segundo ele, falta chegar o recurso do governo estadual para que as empresas possam investir. “Aí temos outro problema de projeto da chegada do Mineirinho na entrada do Monjolinho. Esse projeto depende de uma alteração técnica que estamos aguardando desde de julho uma autorização do governo do estado para dar continuidade na obra”, disse.

Investimentos

De acordo com a Secretaria de Obras, dos R$ 17 milhões anunciados, R$ 7 milhões foram investidos pela Prefeitura de São Carlos. Os outros R$ 10 milhões seriam repassados pelo estado. Mas, segundo a prefeitura, o governo estadual liberou R$ 3 milhões e ainda faltam R$ 7 milhões.

Além do pacote das cinco obras, tem outras que continuam emperradas. Uma delas é o piscinão da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que opera somente com 30% da capacidade.

A estrutura pode armazenar até 92 mil metros cúbicos de água da chuva. Mas, de acordo com a Secretaria de Obras, recebe somente 30 mil metros cúbicos. O motivo é que falta uma obra que vai ajudar a levar mais água da chuva até o piscinão.

O secretário afirmou que, neste caso, a responsabilidade é da empresa Rumo Malha Paulista, concessionária da ferrovia que passa ali perto.

“O piscinão da CDHU tem cinco escadas hidráulicas, ou seja, cinco entradas de água. Duas delas já estão ligadas que captam água de Avenida Morumbi e que pega água do São José. As outras três entradas ainda dependem de duas obras: a duplicação da Heitor José Reali e também do viaduto que será construído naquela região pela Rumo, que vai transpor não só a linha férrea como também a Avenida Morumbi”, disse o secretário.

De acordo com ele, tudo estará funcionando 100% quando a Rumo executar as obras “que tem obrigação junto ao governo federal”. “Depende da concessionária, já existe projeto não só do viaduto, mas também da duplicação e agora depende da questão fundiária. Existe uma negociação com algumas propriedades para poder fazer essa obra ali”, disse Muller.

Sem obras prontas, a preocupação é o que fazer se uma nova tempestade provocar estragos pela cidade, como a que aconteceu no fim do ano passado, quando uma mulher morreu arrastada pela enxurrada.

“Enchente pode acontecer a qualquer momento se nós tivermos um volume de água como dia 28 de dezembro, com 106 milímetros de chuva e apenas 1h25 dificilmente uma drenagem dá conta dessa água. Agora os piscinões já estão cumprindo as suas funções. Eles retardaram no dia 28 quase 65 mil metros cúbicos de água. Se não existisse esse piscinão, certamente Lagoa Serena e Mercadão teriam problemas bem maiores”, disse o secretário.

O que dizem prefeitura, estado e Rumo

Ainda de acordo com o secretário, a prefeitura deve investir R$ 7 milhões na construção de um novo piscinão no bairro Azulville. A licitação para o projeto executivo já foi aberta e a previsão é de que o novo piscinão fique pronto em 2024.

O governo estadual informou que os recursos dos convênios com a prefeitura estão empenhados e que a retomada do pagamento vai ocorrer nos próximos dias depois da análise da prestação de contas e confirmação da troca de um dos projetos.

Sobre a obra que deve ser feita pela concessionária, a Rumo informou que a execução já estava prevista no contrato de renovação da malha paulista, assinado em 2020 com o governo federal e que não tem relação com as enchentes.

A previsão é que os trabalhos comecem ainda este ano. No momento, a concessionária trabalha em um projeto para definir os custos e o cronograma.

