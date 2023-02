São Carlos tem palestras gratuitas para profissionais de condomínos; saiba como participar

20ª edição do ‘Café com Síndico’ acontece nesta quinta-feira (9). Objetivo é levar capacitação profissional para síndicos e prestadores de serviços. São Carlos terá a 20ª edição do evento ‘Café com Síndico’

Divulgação/Arquivo

São Carlos (SP) vai sediar a 20ª edição ‘Café com Síndico’, que tem palestras gratuitas de qualificação para síndicos e gestores de condomínios. (Saiba abaixo como participar).

O evento, considerado um dos maiores do país, vai reunir especialistas da área para uma tarde de conversa e troca de informações com síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

A participação é gratuita para estes profissionais e é necessário se inscrever online. Clique aqui para se inscrever.

Um dos palestrantes do evento será o advogado Rodrigo Karpat, referência em direito imobiliário e questões condominiais. Ele vai abordar as perspectivas do mercado condominial e temas do cotidiano dos condomínios como assembleia virtual, sindicatura profissional e violência doméstica.

PROGRAMAÇÃO:

15h30 – Credenciamento

16h – Palestra – Jorge da Help Síndico

16:45h – Palestra – Atlas Elevadores

17:30h – Um dedo de prosa com Dr. Rodrigo Karpat

SERVIÇO:

Local: Hotel Nacional Inn – Avenida Getúlio Vargas, 2330 – Recreio São Judas Tadeu.

Horário: a partir das 15h30

Informações: (19) 98132-6667, (19) 99778-5251 ou (19) 99766-9075.

