São Carlos vacina contra Covid bebês de 6 meses a 2 anos; saiba locais e horário

A prefeitura espera que 8.980 crianças dessa faixa etária sejam imunizadas. Crianças de 5 a 11 anos também já podem receber a dose de reforço. Vacinação contra Covid em São Carlos

Prefeitura/Divulgação

São Carlos (SP) iniciou, nesta segunda-feira (6), a vacinação contra Covid-19 para bebês de 6 meses a 2 anos. (veja abaixo os locais e horário).

A prefeitura espera que 8.980 crianças dessa faixa etária sejam imunizadas. As crianças de 5 a 11 anos já podem receber a dose de reforço.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

São Carlos começa aplicação da vacina da Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos

Imunização

A vacinação nas unidades de saúde acontece das 8h às 16h. Para receber a dose de reforço, as crianças de 5 a 11 anos, com e sem comorbidades, devem ter recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses.

É necessário levar a carteira de vacinação da criança e um documento oficial. A documentação é a mesma para as crianças de seis meses a dois anos.

Veja as faixas etárias e locais de vacinação:

Crianças de 6 meses a 2 anos (com e sem comorbidades): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Vila Isabel / UBS São José / UBS Santa Felícia;

Crianças de 3 a 11 anos (com e sem comorbidades): UBS Aracy / UBS Redenção / UBS Botafogo / UBS Vila Isabel / UBS Azulville / UBS Cruzeiro do Sul / UBS Vila Nery / UBS São José / UBS Santa Felícia / UBS Santa Paula / UBS Delta;

Adolescentes de 12 anos ou mais, adultos e idosos (com ou sem comorbidades): em todas as UBS’s e USF’s.

Confira aqui os endereços das UBS’s de São Carlos

Confira aqui os endereços das USF’s de São Carlos

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata