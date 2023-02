São Cristóvão está com inscrições abertas para guarda municipal e outros cargos

Há vagas para os níveis médio e superior. Prova; concurso público; questões objetivas; aluno fazendo prova; cartão resposta

A Prefeitura de São Cristóvão está com edital aberto com 14 vagas para a guarda municipal da cidade, além de outras 13 vagas distribuídas entre os cargos de arquiteto substituto, assistente social, engenheiro civil substituto, nutricionista, psicólogo, técnico ambiental e analista ambiental. Também há vagas para cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de março. Os interessados devem pagar uma taxa no valor de R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 140 para os de nível superior. A prova acontece no dia 7 de maio.

O concurso será realizado pela Cebraspe. Acesse o edital clicando aqui.

