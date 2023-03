São Cristóvão recebe milhares de fiéis para romaria de Nosso Senhor dos Passos

Esta é uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste e costuma reunir mais de 70 mil fiéis. Missa na Igreja Matriz em São Cristóvão (SE).

Paula Azevedo/ TV Sergipe

A cidade de São Cristóvão está lotada de fiéis que participam da romaria em homenagem a Nosso Senhor dos Passos. Eles chegam de vários municípios de Sergipe e de outros estados. A Procissão do Encontro, ato que marca este fim de semana de festa, acontece no final da tarde deste domingo (5).

Missas estão sendo celebradas neste sábado (4). Pelas ruas, romeiros, comerciantes e muitos religiosos. A cidade de São Cristóvão tem a rotina completamente transformada neste fim de semana.

Realizada há mais de 200 anos, sempre quaresma em preparação para a Páscoa, a romaria é uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste e costuma reunir mais de 70 mil fiéis. Em 2015, passou a ser reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Sergipe.

José Manoel dos Santos – agricultor

Paula Azevedo/ TV Sergipe

O agricultor José Manoel dos Santos participa da romaria há 23 anos. “Já é tradição, venho todos anos. Consegui realizar meus sonhos graças a Nosso Senhor dos Passos. Essa é uma festa linda e eu venho com vários familiares”, disse.

Frei Pedro Rangel – pároco da Igreja Matriz de São Cristóvão (SE).

Paula Azevedo/ TV Sergipe

O Frei Pedro Rangel contou que este ano a festa é especial porque marca o retorno dos devotos de forma presencial após a pandemia.

“Esse calor humano é muito bom. É muito bom estarmos todos juntos servindo ao senhor. Venha todos fortalecer a fé. Estaremos imanados no mesmo espírito.

O historiador Alexnaldo Neres contou como surgiu a devoção no município.

“Em meados do século XVIII, a imagem retratando a paixão de Jesus Cristo, a primeira queda de Jesus, foi encontrada no Rio Paramopama, que banha a cidade de São Cristóvão e os pescadores trazem para que a Igreja Matriz. O pároco da época leva à Igreja do Carmo, onde já tinham a devoção a Nosso Senhor dos Passos. Então, escolheram o segundo domingo da quaresma para esta romaria”, explicou.

A programação em homenagem ao Senhor dos Passos é intensa.

“No sábado à noite a imagem de Nosso Senhor dos Passos sai da Igreja do Carmo, acompanhada de coral e orquestra, até a Igreja Matriz, onde a imagem passa todo o domingo. Às 16h a imagem de Nossa Senhora das Dores sai da Igreja do Carmo e do Senhor dos Passos sai da Igreja Matriz. As duas se encontram na Praça São Francisco, onde acontece o grande sermão. Depois as imagens retornam à Igreja do Carmo e uma Santa missa marca o encerramento da romaria”, detalhou.

Ufficio Stampa