São Francisco de Itabapoana lança Ronda Maria da Penha

Projeto visa atuar na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher Sanfranciscana. A Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, lançou nesta semana a Ronda Maria da Penha, Guardiã da Mulher Sanfranciscana. O projeto vai atuar prevenindo e enfrentando a violência contra a mulher na cidade.

Lanamento Ronda Maria da Penha

Ascom

A atividade principal está na realização de visitas diárias de acompanhamento às mulheres que tiverem a medida protetiva de urgência deferida pela Justiça.

A Ronda é uma parceria da Secretaria de Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano com a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil (Sesep).

A equipe também atuará em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), equipamento da SMTDH responsável por realizar o acompanhamento psicológico, social e jurídico de mulheres vítimas de violência.

A prefeita Francimara Barbosa Lemos lembrou que, nem sempre, é fácil identificar que a mulher está sendo vítima de violência.

“Você que é mulher e sofre algum tipo de agressão, seja verbal, moral ou física, liberte-se. Em muitos casos, é difícil de perceber, mas valorize-se. Ame-se”, disse a prefeita.

