São Francisco de Itabapoana tem inscrições abertas para cursos gratuitos

Pessoas a partir de 16 anos podem se inscrever até o dia 17 de março. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH) de São Francisco de Itabapoana (SFI), no Norte Fluminense, por meio do departamento de Geração de Trabalho e Renda (GTR), vai oferecer 10 cursos gratuitos de capacitação para pessoas a partir de 16 anos.

As inscrições começaram nesta terça-feira (7) e vão até o próximo dia 17 de março.

“Nesta primeira fase, os cursos disponíveis são os seguintes: Auxiliar de Farmácia, Costura Criativa, Panificação, Barbeiro, Cabeleireiro, Design de Sobrancelhas, Corte e Costura, Cuidador de Idosos, Artesanato e Manicure com Alongamento e Pedicure, que serão distribuídos em vários polos no município. O critério do processo classificatório será o sócio-econômico”, informou o diretor do departamento GTR, Júnior Junqueira.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas na sede da SMTDH, situada na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 141, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 17h.

É necessário levar o RG, CPF e comprovante de residência, todos os documentos originais. Adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados do responsável.

“Gostaria de esclarecer que em 2023 a capacitação oferecida pelo GTR será dividida em fases. Iniciamos agora com os cursos próprios e no decorrer do ano, à medida que firmarmos parcerias com as entidades, iniciaremos novas fases, como por exemplo, para trabalhar embarcado (setor offshore)”, ressaltou o secretário da pasta, Fagner Azeredo.

Vittorio Rienzo