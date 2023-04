São João da Barra começa a elaborar Plano Municipal de Segurança Pública

O plano busca estratégias de combate à violência e respeito aos Direitos Humanos, por meio de um trabalho integrado envolvendo diversos órgãos. São João da Barra anuncia a elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública

Prefeitura de São João da Barra

São João da Barra, no Norte Fluminense, anunciou que iniciou a elaboração o Plano Municipal de Segurança Pública.

A iniciativa foi anunciada nesta quarta-feira (29) durante reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de São João da Barra, que contou com a presença de autoridade de diversos órgão que atuam na segurança.

O plano busca estratégias de combate à violência e respeito aos Direitos Humanos, por meio de um trabalho integrado envolvendo diversos órgãos.

“Será possível promover ainda mais a gestão integrada, bem como disponibilizar ainda mais recursos humanos e materiais para garantir a implantação de políticas públicas voltadas à segurança. Com isso, haverá o aprimoramento do sistema de segurança pública com ações de modernização, qualificação e interação dos profissionais na prevenção e combate à violência e garantia dos direitos humanos”, disse secretário municipal de Segurança Pública, Anderson Campinho.

O aprimoramento e modernização do sistema de segurança, a qualificação e interação dos profissionais estão entre os objetivos desse plano, fundamental para ações na área da segurança.

Dados da cidade, segundo o município, apontam reduções de indicadores importantes de violência e do cumprimento das metas estabelecidas pelo Instituto de Segurança Pública.

Entre os resultados positivos estão a atuação da Patrulha Maria da Penha, com o atendimento a 30 mulheres vítimas de violência no período de seis meses, e a atuação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, com 140 salvamentos sem registro de óbito no período do verão.

Houve, também, o alinhamento das ações voltadas à segurança no ambiente escolar, feitas pelos policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança ( Proeis) e pela Guarda Civil Municipal, na Ronda Escolar.

valipomponi