São João da Barra divulga Calendário Turístico e Cultural até dezembro de 2023; confira

Programação conta com eventos tradicionais e novidades, contemplando atividades turísticas, culturais, gastronômicas e religiosas. Calendário Turístico e Cultural 2023 é divulgado pela Prefeitura de São João da Barra e conta com programação o ano inteiro

Prefeitura de São João da Barra/Divulgação

Está definido o Calendário Turístico e Cultural para o ano de 2023 em São João da Barra, no Norte Fluminense.

A Prefeitura divulgou a programação até dezembro e disse que o calendário conta com eventos tradicionais mas também com novidades, como a ExpoBarra, que será em setembro; e a celebração de Yemanjá, que ocorreu pela primeira vez esse ano.

A Calendário foi elaborado pelas secretarias municipais de Cultura e de Turismo e Lazer e publicado no Diário Oficial do Município na última quinta-feira (2). De uma forma geral, o calendário traz eventos turísticos, culturais, gastronômicos e religiosos.

A programação, que foi apresentada ao Conselho Municipal de Cultura, tem eventos que contemplam as tradições locais, com o objetivo de desenvolver políticas públicas de ampliação e diversificação da oferta turística local.

Entre as atividades estão o Festival de Verão, a celebração a Yemanjá, promovida pela primeira vez este ano, a tradicional Festa de Nossa Senhora da Penha, o Circuito Junino, a Marcha para Jesus e a Celebração de Natal.

A ideia de criar um calendário é divulgar a cidade e fomentar os negócios na área do turismo, como hotéis, pousadas, bares, restaurantes e o comércio informal.

“Com a divulgação do calendário não só valorizamos o potencial de São João da Barra e dos sanjoanenses como ajudamos a aquecer a economia”, explica o secretário municipal de Cultura, Gil Miranda.

O calendário também foca o potencial turístico na baixa temporada.

“Montamos um calendário amplo e com muitos eventos, pensado e distribuído para que os visitantes venham a São João da Barra o ano todo”, disse o secretário municipal de Turismo e Lazer, Edivaldo Machado.

No mês de janeiro, o calendário contou com os shows e eventos do Festival de Verão e com a 15ª Festa de Santo Amaro. Já o mês de fevereiro abriu, no dia 2, com a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes/Yemanjá.

Confira as demais programações:

Fevereiro

12 – Concurso do Rei Momo e da Rainha do Carnaval

17 a 21 – Carnaval / Concurso de Mascarados e Dominós

Março

21 – Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé

22 – Dia Municipal do Rio Paraíba do Sul

Abril

Circuito Religioso

01 a 17 – Semana Santa e Festa de Nossa Senhora da Penha

07, 08 e 09 – Festival do Caranguejo (Grussaí)

20 a 23 – 2ª Expo Campismo

23 – Festa de São Jorge / Ogum

Maio

13 – Abolição: refletir e conscientizar

13 – Festa de Nossa Senhora de Fátima

26 – Festa de Santa Maria

28 – Festa do Divino Espírito Santo

Junho

06 – Fundação da Vila de São João da Praia

08 – Corpus Christi

12 a 30 – Circuito Junino: Santo Antônio / São João (378 anos) / São Pedro

17 – Aniversário de elevação à categoria de cidade

Julho

08, 09, 15 e 16 – Arraiá Gastronômico (Grussaí)

21 a 23 – Festival de Inverno

27 a 30 – Festival Julino do Açu

Agosto

17 – Dia Nacional do Patrimônio Histórico

19 e 20 – Aniversário do Jeep Club São João da Barra

19 a 22 – Festival de Cultura Popular e Folclore

19 – Festival de Bandas e Fanfarras

24 a 27 – Cruzada Evangelística

Setembro

07 a 10 – ExpoBarra

21 a 24 – Festival Nacional de Dança

22 a 24 – Festival Sabores da Barra

Outubro

12 a 15 – Festival Nacional de Teatro

12 a 15 – Semana da Criança

12 – Festa de Nossa Senhora Aparecida

Novembro

05 – Dia Nacional da Cultura

17 a 19 – Encontro Nacional de Motociclistas

18 – Marcha para Jesus

18 a 20 – Consciência Negra / Sambagode da Consciência

24 a 26 – Festival Sanjoanense da Canção (Fescan)

24 a 26 – Festival Gastronômico de São João da Barra

Dezembro

01 a 31 – Celebração de Natal

08 – Festa de Nossa Senhora da Conceição

31 – Réveillon

Vittorio Ferla