São João da Barra divulga postos para vacinação de adolescentes e adultos contra a Covid-19 nesta semana

Atendimento ocorre em diferentes unidades de saúde do município das 9h às 12h. Veja os postos que estão imunizando na quarta (8), quinta (9) e sexta-feira (10). A Prefeitura de São João da Barra, no Norte Fluminense, disse que segue vacinando adolescentes e adultos contra a Covid-19 e divulgou a lista de unidades de saúde onde o atendimento está sendo feito ao longo desta semana.

A imunização ocorre das 9h às 12h, de acordo com o cronograma divulgado até sexta-feira (10) (veja no final da matéria).

A Prefeitura explica que a quarta dose (segundo reforço) é aplicada em pessoas acima de 18 anos e que é necessário ter recebido a terceira dose (segundo reforço) da AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses.

No município também é feita a aplicação da quinta dose em imunossuprimidos que tenham tomado a quarta dose de AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses.

“Imunossuprimidos entre 12 e 17 recebem a quarta dose, também no intervalo de quatro meses para a terceira dose. No caso da Janssen, imunossuprimidos acima de 18 anos recebem o terceiro reforço”, divulgou a Prefeitura.

Para a população em geral, acima de 12 anos, a terceira dose está disponível. No caso de adolescentes até 17 anos, para receber a terceira dose é necessário ter recebido a segunda da Coronavac ou Pfizer há mais de quatro meses.

Já a terceira dose na população acima de 18 anos é para quem recebeu a segunda dose de AstraZeneca, Coronavac e Pfizer há mais de quatro meses.

Imunossuprimidos acima de 12 anos com a segunda dose ou dose única há mais de dois meses também recebem a terceira dose.

Para ser vacinado é preciso apresentar os seguintes documentos: comprovante das primeiras doses, documento de identidade e CPF. Para imunossuprimidos é exigido documento que comprove a condição.

Cronograma

Atendimento: de 9h às 12h

Quarta-feira, 08/02

Açu (ESF)

Carrapicho (ESF)

Grussaí (ESF – Lagoa)

Mato Escuro (ESF)

Palacete (UBS)

Quinta-feira, 09/02

Atafona (ESF)

Nova SJB (ESF)

Sabonete (ESF)

Sexta-feira, 10/02

Barcelos (ESF)

Ufficio Stampa