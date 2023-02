São João da Barra tem cadeiras anfíbias para banho de mar de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Cadeiras adaptadas estão em cinco pontos da orla, disponíveis todos os dias nesse verão. Cadeiras anfíbias levam banhistas com deficiência ou mobilidade reduzida até a água do mar em praias de São João da Barra

Prefeitura de São João da Barra/Divulgação

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem utilizar as cadeiras anfíbias disponibilizadas para banho de mar em cinco pontos da orla de São João da Barra, no Norte Fluminense.

Segundo a Prefeitura, elas são adaptadas, feitas de alumínio aeronáutico, material leve e resistente, e equipadas com pneus grandes com ar comprimido, que funcionam como boias.

Vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) há pouco mais de três anos, Carlos Eduardo Cordeiro Alvarenga, de 69 anos, saiu de Campos para experimentar o passeio com a família na Praia de Grussaí. Ele foi transportado por três guarda-vidas em uma das cadeiras anfíbias e percorreu os 165 metros da passarela do Posto 2, em frente ao Polo Gastronômico, local que tem mais de 30 metros de faixa de areia, até chegar à praia.

A dona de casa Aldete Gomes de Abreu, de 91 anos, também aproveitou o fim de semana e utilizou uma cadeira adaptada. Há 10 anos ela teve uma fratura no fêmur e caminha com a ajuda de um andador.

A dona de casa Aldete Gomes de Abreu, de 91 anos, sendo levada até a praia em uma cadeira anfíbia em São João da Barra

Prefeitura de São João da Barra/Divulgação

“É uma tranquilidade para pessoas como eu, com dificuldade para chegar à praia, e uma segurança também, especialmente com todo o apoio dos guarda-vidas”, conta Aldete.

Cadeiras anfíbias

Os equipamentos são mentidos pela Prefeitura de São João da Barra há mais de 15 anos.

Não é preciso agendamento para utilizar as cadeiras anfíbias e, nos locais, há guarda-vidas que transportam os banhistas até a água.

Nesta temporada de verão, elas estão disponíveis das 9h às 17h, nos seguintes locais:

Todos os dias:

Posto 1 (do outro lado da lagoa de Grussaí)

Posto 2 (em frente ao Polo Gastronômico de Grussaí).

Aos sábados e domingos:

Posto 3 (no trecho da praia de Grussaí conhecido como Mineiros)

Posto 4 (Chapéu de Sol)

Lagoa de Iquipari

“Em um único dia, só em um local, chegamos a transportar 25 pessoas. Elas são acompanhadas durante todo o tempo pelos guarda-vidas, tanto no transporte de ida e volta da praia quanto no banho de mar, com total segurança”, explica o coordenador da Defesa Civil Municipal, Marco Antônio Ribeiro, o Kareca.

A Prefeitura explica que durante a baixa temporada as cadeiras estão disponíveis nos feriados e nos fins de semana de calor.

Ufficio Stampa