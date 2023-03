São João da Barra vai sediar encontro da Rede de Cidades Antirracistas

Evento, que discute políticas públicas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, vai reunir representantes de 20 cidades do Estado do Rio de Janeiro e uma da Bahia. São João da Barra vai sediar, na próxima sexta-feira (31), a 5ª reunião da Rede de Cidades Antirracistas, que vai contar com representantes de 20 cidades do Estado do Rio de Janeiro e uma da Bahia, totalizando 100 participantes.

O evento vai ocorrer das 11h às 17h no Sindicato dos Servidores Públicos de São João da Barra (Sispusba). O objetivo é discutir o avanço das políticas públicas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial.

Entre as pautas da reunião estão a elaboração do regimento interno da Rede de Cidades Antirracistas, a definição do plano de trabalho das vice-presidências e a escolha da cidade que sediará o seminário anual de 2023.

O encontro será conduzido pelo presidente da Rede Cidades Antirracistas, Leonardo Mattos da Costa, e pelo presidente-adjunto, Kleber Luiz Gonzaga.

“Através da Rede Cidades Antirracistas estamos intensificando a luta para garantir os direitos da população negra não só em São João da Barra como, também, nos demais municípios signatários. Juntos somos mais fortes”, declarou a coordenadora municipal de Promoção da Igualdade Racial de São João da Barra, Cristiane Monteiro Riscado.

O encontro é organizado pela Secretaria Geral da Rede de Cidades Antirracistas, por meio da presidência, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro,e presidência adjunta, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, com o apoio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal da Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de São João da Barra.

Rede de Cidades Antirracistas

O pacto para a criação da Rede de Cidades Antirracistas foi assinado no dia 20 de junho de 2022 por 24 municípios, incluindo cidades das regiões Serrana, dos Lagos e Norte do RJ. Na ocasião, cada município ficou responsável pela execução do convênio em seus territórios.

O Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial – Rede de Cidades Antirracistas está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), e também tem parceria com a Unesco.

Ele está baseado em quatro diretrizes: Governança Integrada e Desenvolvimento Territorial; Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Combate às Desigualdades Étnico-Raciais e ao Preconceito; e Patrimônio Cultural e Direito à Cidade.

As cidades que fazem parte do pacto são:

Petrópolis (RJ);

Campos dos Goytacazes(RJ); ;

Quissamã (RJ);

São João da Barra (RJ);

Macaé (RJ);

Cabo Frio (RJ);

Arraial do Cabo(RJ);

Magé (RJ);

Volta Redonda(RJ);

Nova Iguaçu(RJ);

Queimados(RJ);

São Gonçalo (RJ);

Nilópolis (RJ);

Japeri (RJ);

Barra do Piraí (RJ);

Três Rios (RJ);

Quatis (RJ);

Itaguaí (RJ);

Barra Mansa (RJ);

Paraty (RJ);

Paty do Alferes (RJ);

Rio de Janeiro (RJ);

Niterói (RJ);

e Salvador (BA).

