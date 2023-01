São José anuncia pré-carnaval de rua gratuito; veja a programação

Evento acontecerá na Via Oeste nos dias 11 e 12 de fevereiro. Será proibido o acesso ao local com coolers com bebidas e comidas. Carnaval SJC

Divulgação/Kickin The Bloco

São José dos Campos terá um pré-carnaval de rua gratuito, com dois dias de folia neste ano. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Via Oeste, na região do Jardim Aquarius.

A programação conta com atrações das 9h às 18h, como nomes como Kickin The Bloco, Tchakabum, Vem pro Confraria, Zazueira e Bola e Rebola (veja abaixo).

Em uma das edições anteriores, o evento ocorreu na Avenida Anchieta, região central da cidade, ocasião em que mais de 10 mil foliões se reuniram no local.

Desta vez, a festividade acontecerá na Via Oeste, onde haverá controle de acesso de pessoas para maior segurança e fluidez. Será proibido o acesso de coolers com bebidas e comidas, uma vez que terá setor com vendas de comes e bebes espalhados pela avenida.

As ruas próximas que dão acesso à Via Oeste serão interditadas, sendo possível apenas o acesso de pedestres para chegar no circuito onde será realizado o bloco. Por conta disso, a organização orienta os foliões a utilizarem o transporte público ou serviços de aplicativos de carro.

Veja programação completa:

Sábado (11/02)

Tchakabum;

Confraria Musical;

Giovanna Urano;

DJ Leo Minas, além dos DJs Nathan, Rapha Minas, Kastro e Ney.

Domingo (12/02)

Bloco Vem pro Confraria;

Bloco Zazueira;

Bloco Bola e Rebola.

Vittorio Ferla