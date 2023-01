Os bonecões do Pirô Piraquara e o Bloco da Galinha D`Angola retornam às ruas da cidade. São José confirma volta do carnaval de rua com blocos e bonecões; São Francisco Xavier terá matinês

Divulgação/Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) confirmou o retorno do carnaval de rua com bonecões e desfile de blocos na cidade. São Francisco Xavier também terá uma programação especial para a folia.

Essa será a primeira edição das festas desde 2020. Em 2021 e 2022, o evento precisou ser cancelado por conta da pandemia da covid-19, que exigia distanciamento social.

Os bonecões do Pirô Piraquara, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e o Bloco da Galinha D`Angola, do Parque Vicentina Aranha, estão confirmados.

Além disso, também estão previstas oficinas em casas de cultura. Serão desenvolvidas brincadeiras, oficinas de empapelamento e confecção de máscaras entre os dias 13 a 21 desse mês.

Em São Francisco Xavier, a prefeitura vai realizar apresentações musicais e mais oficinas culturais para os moradores e turistas do distrito.

Programação completa

São José dos Campos

Bonecões do Pirô Piraquara

data: dia 16

horário: 18h30

local: concentração na Praça Afonso Pena

data: dia 18

horário: 9h30

local: concentração na Travessa Chico Luiz

Bloco da Galinha D`Angola

data: dia 19

horário: 10h

local: saída em frente ao Parque Vicentina Aranha

São Francisco Xavier (praça Cônego Manzi)

Dia 18/02

período vespertino: matinê

20h às 23h: apresentação de bandas locais

Dia 19/02

15h às 17h: cortejo dos bonecões do Pirô Piraquara e bonecões da Mantiqueira

20h às 23h: apresentação de bandas locais

Dia 20/02

período vespertino: matinê

20h às 23h: apresentação de bandas locais

Dia 21/02

14h às 17h: som mecânico com marchinhas de carnaval

Vittorio Rienzo