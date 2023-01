Evento será gratuito e acontecerá de sexta-feira (27) a domingo (29), na Praça do Coronel. São José do Barreiro realiza festival de viola caipira e comida tropeira; veja programação.

Divulgação

São José do Barreiro vai realizar um festival de cultura caipira e comida tropeira a partir desta sexta-feira (27), na praça Coronel Cunha Lara. O evento segue até domingo (29).

De acordo com a prefeitura,, o evento tem o objetivo de possibilitar aos turistas e moradores da região um mergulho nos costumes e na culinária típica da cidade.

O festival encerra também a 7ª edição do concurso Violeiros do Vale do Café. A seleção do repertório relembra clássicos da música sertaneja, com de Tônico e Tinoco, Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, entre outros artistas.

Na sexta-feira, 27, com início às 19h30, o público confere a apresentação de Henrique Bonna, maestro do curso, e de Álvaro Fusco. Já o convidado especial para encerrar o primeiro dia é Pereira da Viola, artista mineiro criado em comunidade quilombola e que desde os 11 anos faz da viola uma manifestação cultural pela música caipira, com influência da Folia de Reis.

No sábado, ao meio-dia, haverá a abertura comandada por Rafael Gonzá e, às 15h, tem show de João Luís & Roselito. Também se apresentam, a partir das 17h30, as orquestras Caipirando, do Rio de Janeiro, Alma Carioca de Viola; e Violeiros do Vale do Café, formada por músicos de todo Brasil.

No domingo, ao meio-dia, a programação é encerrada com Régis Violeiro.

