São José dos Campos abre 6,6 mil vagas para oficinas culturais gratuitas; veja como se inscrever

Entre as opções estão música, dança, teatro, cultura da paz, economia criativa, artes visuais, cultura digital, literatura e circo. São José dos Campos abre 6,6 mil vagas para oficinas culturais gratuitas

São José dos Campos está com 6,6 mil vagas para oficinas do programa Arte nos Bairros, que disponibiliza espaços destinados às atividades culturais e aprendizagem.

São 3.660 vagas para 122 oficinas voltadas aos alunos da rede pública e 2.940 para 147 oficinas oferecidas pelas Casas de Cultura. Dentre as opções estão música, dança, teatro, cultura da paz, economia criativa, artes visuais, cultura digital, literatura e circo.

As oficinas irão ter de 15 a 20 alunos por turma e atenderão crianças, adultos e idosos. As aulas ainda não têm data de início definida, mas devem acontecer até o final do ano.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo aplicativo São José Viva. Será realizado um sorteio e os sorteados receberão um e-mail, que deve estar atualizado no aplicativo, informando a matrícula e o início das atividades.

