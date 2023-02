São José dos Campos proíbe spray de espuma e bebidas em garrafas de vidro durante carnaval de rua; confira

De acordo com a prefeitura, as restrições têm como objetivo garantir a proteção e a segurança dos participantes das festividades de carnaval. A medida vale até o dia 26 de fevereiro. Spray de espuma usado por foliões durante festa.

Káthia Mello/G1

A prefeitura de São José dos Campos publicou um decreto nesta sexta-feira (10) proibindo a venda e consumo de bebidas em recipientes de vidro nas áreas públicas da cidade, durante a festa de carnaval de rua da cidade. A medida vale até o dia 26 de fevereiro.

Além de impor regras sobre a bebidas, a determinação proíbe também o uso de spray de espuma durante as festividades e o uso de equipamentos de som particulares, em lojas ou na rua, durante as festividades ou após o encerramento delas.

De acordo com a prefeitura, as restrições têm como objetivo garantir a proteção e a segurança dos participantes das festividades de carnaval, além de evitar a perturbação do sossego e possíveis fluxos. Sobre o spray, a prefeitura destacou que o produto pode causar sérios danos à saúde.

O decreto proíbe:

O consumo e a venda de bebidas em recipientes de garrafas, copos e similares de vidro nas áreas públicas no município, durante a festividade;

Estacionamento nas áreas de Carnaval de Rua e suas proximidades de veículos com coolers, frigobares, freezers, caixas térmicas e similares com a finalidade de venda ou distribuição de bebidas alcoólicas;

Comércio ambulante de bebidas alcoólicas;

Uso de caixas térmicas, coolers e similares nas áreas de dispersão dos Blocos de Carnaval de Rua após o encerramento das atividades;

A participação de crianças e adolescentes em atividades com venda e consumo de bebidas alcoólicas;

A utilização de spray de espuma nas áreas públicas durante todos os dias de festividade;

A colocação de mesas, cadeiras e similares no lado externo de estabelecimentos comerciais e em áreas de concentração e dispersão dos blocos do Carnaval de Rua sem a autorização do Departamento de Fiscalização de Posturas;

A execução de som automotivo, sonorização por equipamentos particulares e de sonorização em estabelecimentos comerciais durante as festividades e após o horário de encerramento dos Blocos de Carnaval;

Caso as determinações sejam descumpridas, a prefeitura informou que o setor de fiscalização pode acionar a Polícia Militar para pedir apoio e que os responsáveis podem sofrer penalidades legais.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Ferla