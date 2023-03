São José dos Campos tem programação especial para celebrar o Dia da Mulher; veja programação

Atividades acontecem ao longo de todo o mês. Nesta terça-feira (7), às 8h30, acontecerá o evento “O Legado de Mulheres Maravilhosas” no Parque Vicentina Aranha. São José dos Campos tem programação especial para celebrar o Dia da Mulher

Adenir Britto/Prefeitura de São José dos Campos

São José dos Campos tem uma programação especial ao longo do mês de março para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado nesta quarta-feira (8).

A programação conta com diversas ações como aulas de alongamentos e ritmos, caminhada, exposição de mulheres escritoras, café comunitário, dia da beleza, aulas de danças de diferentes ritmos e oficina de maquiagem.

Confira a programação completa:

Dia 7 (Terça-feira):

“O Legado de Mulheres Maravilhosas”

Local: Parque Vicentina Aranha (Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, n° 302 – Vila Adyana)

Agenda:

08h30 – Concentração

09h00 – Alongamento e Ritmos

09h20 – Abertura

09h30 – Caminhada e visita a exposição das mulheres escritoras

10h30 – Café comunitário

11h00 – Palestra sobre “A Diferença entre Beleza e Aparência” – com Raquel Loiola

11h30 – Encerramento

Dia 8 (Quarta-feira):

Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Local: Largo São Benedito (Rua Francisco Paes – Centro, São José dos Campos)

Horário: Das 9h às 16h

Agenda:

9h – Concentração e Alongamento com a Secretaria de Esportes

9h30 – Aula e Dança de Ritmos com participantes da Casa do Idoso Norte

10h – Dança Circular com Professora Andréa

11h – Apresentação de grupo de samba formado por mulheres

13h – Dança Cigana com participantes Casa do Idoso Leste

13h30 – Dança de Ritmos Retrô com participantes Casa do Idoso Sul

14h – Dança Sênior com participantes Casa do Idoso Centro

14h30 – Oficina de Maquiagem

Aula de ritmos e aeróbica

Local: Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América)

Horário: às 19h

O aulão é aberto a pessoas de todas as idades e não há necessidade de inscrição prévia. Basta comparecer com roupa apropriada para a prática esportiva.

Dia 10 (Sexta-feira):

“Dia da Beleza”

Local: Casa do Idoso Sul (Av. Andrômeda, 2601 – Bosque dos Eucaliptos)

Horário: A partir das 9h

Programação: No local estarão disponíveis serviços como corte de cabelo, escova, esmaltação e design de sobrancelhas.

“Baile em homenagem às mulheres”

Local: Casa do Idoso Centro (Rua Euclídes Miragaia, 508 – Centro)

Horário: A partir das 18h até as 21h

Programação: No Baile terá música ao vivo para homenagear todas as mulheres, além de trazer mais alegria e diversão.

Dia 13 (Segunda-feira)

“Dia da Beleza”

Local: Casa do Idoso Leste (R. Cidade de Washington, n° 164 – Vista Verde)

Horário: A partir das 9h

Programação: No local estarão disponíveis serviços como corte de cabelo, escova, esmaltação e design de sobrancelhas.

Vittorio Ferla