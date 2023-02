São José está com 2,2 mil vagas abertas para cursos de capacitação online; veja como se inscrever

Os interessados devem se inscrever pelo site da prefeitura ou pela central de atendimento 156. Cephas está com 2.200 vagas abertas para diversos cursos EaD

Reprodução/Cephas

A prefeitura de São José dos Campos está com inscrições abertas para 2,2 mil novas oportunidades de qualificação profissional na modalidade EaD (Ensino a distância) em seis cursos gratuitos com início neste mês de fevereiro e em março.

As oportunidades, oferecidas pelo Cephas, são para moradores de todas as regiões da cidade. As inscrições começaram nesta semana e vão até o dia 22 de fevereiro e 10 de março, dependendo do curso.

Há oportunidade para cursos de idiomas, atendimento ao cliente e hospedagem, por exemplo.

Os interessados devem se inscrever pela internet, no site do programa ou pela Central 156, via telefone ou aplicativo.

Confira os cursos disponíveis:

Atendimento ao Cliente para Excelência em Eventos;

Inglês Básico;

Cerimonial e Protocolo para Eventos;

Noções de Logística e Logística Reversa;

Agente de Recepção em Aeroportos;

Hospedagem Hospitalar

Vittorio Ferla