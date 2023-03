São José oferece 275 vagas para cursos na área de tecnologia

Candidatos devem ter idade entre 14 e 24 anos; inscrições podem ser feitas até 13 de março. Prefeitura de São José dos Campos abre 275 vagas de cursos profissionalizantes

Claudio Vieira/PMSJC

A prefeitura de São José dos Campos oferece 275 vagas para cursos gratuitos na área de tecnologia. As aulas são no formato presencial e acontecerão no contra turno escolar. Podem participar adolescentes a partir de 14 anos e jovens de até 24 anos. As inscrições devem ser feitas até 13 de março e a previsão é que as aulas tenham início no dia 3 de abril.

O programa prioriza estudantes que tenham ensino fundamental completo e que estejam matriculados no ensino médio de escolas estaduais e Etecs. Os cursos oferecidos são Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios, com carga horária de duração de 120 horas.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link (clique aqui) até o próximo dia 13 de março. A previsão é que as aulas tenham início no dia 3 de abril.

Os estudantes matriculados no ensino médio ainda terão direito a um auxílio de até 600. O valor será dividido em quatro parcelas mensais ao longo do curso. Para receber a bolsa, os jovens elegíveis deverão ter 75% de frequência no curso escolhido e não podem ser beneficiários do seguro-desemprego.

Já os estudantes de 14 e 15 anos, a renda familiar deverá ser de até três salários-mínimos, e o pagamento da bolsa será feito para o responsável legal indicado nos dados escolares.

O programa é ofertado pelo governo estadual e tem apoio da prefeitura de São José. A ideia do serviço é estimular o ingresso no mercado de trabalho já com uma bagagem para o primeiro emprego.

Cursos com vagas para São José dos Campos:

Ajudante de Logística

Aprenda a Programar em C#

Criação de Aplicativos

Criação de Sites com Marketing Digital

Desenvolvimento de Software para web e celular

Excel Aplicado à Área Administrativa

Introdução à Banco de Dados

Introdução à Robótica Utilizando Arduíno

Introdução ao Desenvolvimento em Java

Segurança Cibernética Fundamental

Vito Califano