São José tem interdição de vias para evento de carnaval de rua neste fim de semana

Interdição é neste sábado e domingo, na zona oeste da cidade. Carnaval SJC

Divulgação/Kickin The Bloco

São José dos Campos terá interdição de vias neste sábado (11) e no domingo (12), para a realização de um carnaval de rua. Os eventos provocarão mudanças no trânsito na região oeste.

De acordo com a secretaria de mobilidade, um trecho entre a Via Oeste e a rua Professor Dr. João Batista Ortiz Monteiro, no Jardim Aquarius, será totalmente interditado até às 19h deste sábado (11) para a realização do evento carnavalesco.

Ainda de acordo com a pasta, o mesmo trecho terá interdição entre às 6h e 19h do domingo (12), para desmobilização do evento.

O bloco de carnaval Kickinthe irá se apresentar das 9h às 18h, deste sábado, próximo à arena. Estão previstas oito atrações, entre elas o grupo Tchakabum. O evento tem entrada gratuita. Veja a programação completa.

Os veículos que transitam pela R. Winston Churchill e pela Av. Campos Elíseos, no sentido Via Oeste, devem realizar o retorno na rotatória, assim como os veículos que circularem no cruzamento entre a Av. Maj. Miguel Naked e a via Oeste.

Já no cruzamento entre a R. Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro e a Av. Cassiano Ricardo, os veículos devem realizar o retorno na R. Antônio Rodrigues Júnior pela praça do Tori.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as vias estarão sinalizadas e agentes da mobilidade estarão no locais para orientar os motoristas.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Mata