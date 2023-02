São José tem interdição em avenidas para desfile de bloco de carnaval e treino aberto neste fim de semana

Eventos também provocarão mudanças no itinerários dos ônibus da cidade. Interdições provocarão mudanças no trânsito nas regiões central e leste.

Paulo Amaral/FCCR

São José dos Campos terá interdição de vias neste sábado (4) e no domingo (5) por causa de desfile de bloco de carnaval e treino aberto de corrida. Os eventos provocarão mudanças no trânsito nas regiões central e leste e também no itinerário dos ônibus da cidade.

A primeira interdição acontece das 10h às 16h deste sábado, na rua Eng. Prudente Meirelles de Morais, em frente ao Parque Vicentina Aranha, no trecho que fica entre a avenida Nove de Julho e a avenida São João, na Vila Adyana. Por lá, passará um bloco de carnaval, que tem desfile agendado para se iniciar por volta das 12h.

Durante o dia, haverá também mudança no itinerário dos ônibus. As linhas 111, 121, 122, 303 e 313 irão circular pelas avenidas Adhemar de Barros, Engenheiro Prudente Meirelles de Morais, Nove de Julho e São João. Já para as linhas 309 e 311, o desvio será pela rua Serimbura, avenida Nove de Julho e avenida São João.

A linha 215 seguirá sentido Jd. Aquárius pela rua Serimbura, avenida Nove de Julho e avenida São João, enquanto que a Linha 310 terá itinerário pela avenida Adhemar de Barros, rua Engenheiro Prudente Meirelles de Morais, avenida Nove de Julho e avenida São João.

Já no domingo, ocorrerá interdição de trechos da avenida dos Astronautas, avenida Brig. Faria Lima e da rua Tania Lis Tizzoni Nogueira para um treino aberto de corrida. Nesses locais, a faixa da direita estará indisponível para trânsito das 7h às 9h, que é o horário marcado para o evento.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as vias estarão sinalizadas e agentes da mobilidade estarão no locais para orientar os motoristas.

valipomponi