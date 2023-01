São Paulo liderou criação de vagas em 2022; veja cidades que mais abriram e fecharam postos formais no ano

Entre as 50 cidades que mais criaram vagas no ano passado, 22 são capitais, incluindo as 11 primeiras posições. Cidade de São Paulo

Diogo Moreira/Governo do Estado de São Paulo

O Brasil fechou 2022 com 2,038 milhões de vagas formais a mais, segundo dados divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho. E a cidade de São Paulo liderou o ranking das cidades que mais criaram postos de trabalho no ano passado.

A liderança não surpreende, já que a cidade é a mais populosa do país. A diferença para o Rio de Janeiro, segundo colocado, foi de 85.796 vagas: a capital paulista gerou 188.727 vagas, contra 102.931 da capital fluminense.

Entre as 50 cidades que mais criaram vagas no ano passado, 22 são capitais, incluindo as 11 primeiras posições. A “não capital” mais bem posicionada na lista é Guarulhos, na Grande São Paulo, em 12º lugar.

Além disso, São Paulo é o estado com o mais cidades (15) dentro do ranking dos 50 municípios com maior saldo de vagas.

Vagas fechadas

Na outra ponta, Indianópolis, em Minas Gerais, liderou o fechamento de postos formais no ano passado, com 2.776 vagas a menos. Entre as 10 cidades que mais perderam vagas, Minas Gerais tem outra cidade no ranking: São Gonçalo do Rio Abaixo, em 3º lugar (-1.719).

Novamente, o estado de São Paulo é o que tem o maior número de cidades (10) dentro do ranking dos 50 municípios com maior número de vagas fechadas.

Veja abaixo as 50 cidades que mais criaram – e as que mais fecharam – postos de trabalho formais em 2022.

