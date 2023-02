São Sebastião tem pessoas debaixo de escombros após fortes chuvas, diz prefeito da cidade

Equipes de salvamento estão com dificuldades para acessar os pontos em que casas desmoronaram; município decretou estado de calamidade pública São Sebastião decreta calamidade pública

Pessoas estão debaixo de escombros em São Sebastião (SP) na manhã deste domingo (19), de acordo com o prefeito da cidade, Felipe Augusto. Nas redes sociais, o chefe do administrativo afirmou que as equipes de salvamento estão com dificuldades para acessar os locais em que as casas desmoronaram.

“Diversas casas desmoronaram, muitas pessoas ainda estão debaixo dos escombros. As equipes de busca e salvamento não estão conseguindo acessar diversos locais. A situação é muito caótica”, disse Felipe Augusto em transmissão ao vivo na internet.

Diante da forte chuva que atingiu a cidade na madrugada deste domingo, a cidade decretou estado de calamidade pública. A cidade tem diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Pessoas estão desabrigadas.

Em Boiçuganga, moradores ficaram ilhados e foram retirados de suas casas na manhã deste domingo (19). Uma família foi resgatada em um bote (veja vídeo abaixo)

De acordo com Felipe Augusto, o helicóptero Águia chega até Maresias e não consegue mais passar, em função dos fortes ventos, chuvas e tempo fechado em relação à serração. No bairro Toque-Toque Grande, a cachoeira extravasou por cima da rodovia e o cenário é de destruição total.

Em Calhetas, houve uma nova queda de barreiras. Alguns pontos da rodovia Rio-Santos foram completamente interditados por causa de queda de barreiras e alagamentos.

Governador vai a São Sebastião e Ubatuba

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou que está a caminho de São Sebastião e de Ubatuba para ver a situação das cidades do Litoral Norte.

Situação no Litoral Norte

As fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas provocaram estragos no estado de São Paulo, principalmente no litoral. Os temporais causaram alagamentos e deslizamentos de terra que afetam o trânsito em pelo menos três rodovias da região. Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento. Em algumas cidades, há registro de falta de água e luz.

