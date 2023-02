Ação visa chamar a atenção desta faixa etária com o intuito de evitar a gravidez prematura. São Vicente abre cadastro para colocação de contraceptivo em adolescentes de 15 a 17 anos

A Secretaria da Saúde (Sesau) de São Vicente, no litoral de São Paulo, abriu o cadastro para adolescentes de 15 a 17 anos colocarem o contraceptivo subcutâneo – dispositivo com liberação de hormônio inserido debaixo da pele do antebraço. Ação visa chamar a atenção desta faixa etária com o intuito de evitar a gravidez prematura.

Para receber o benefício, a adolescente precisa morar na cidade, estudar em escola da rede municipal ou estadual e preencher um formulário no site. Após o cadastro, a Diretoria de Saúde da Mulher entrará em contato para agendar o procedimento.

No dia da inserção do método contraceptivo, as adolescentes poderão participar de uma aula explicativa, roda de conversa e oficina sobre métodos anticoncepcionais e a importância da prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis (DST).

A ação abre uma exceção no protocolo já desenvolvido na cidade, que disponibiliza, por meio de mutirão, o contraceptivo para adolescentes que já tiveram um filho, mulheres em situação de rua, portadoras de HIV, drogaditas e profissionais do sexo.

Contraceptivo subcutâneo

Com eficácia de mais de 99% durante três anos, o chip anticoncepcional, conhecido como Implanon, é um dos melhores métodos de contracepção da atualidade. Ele é reversível e possui um formato de bastão com quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro.

O componente ativo etonogestrel impede que o óvulo seja liberado do ovário e altera o colo do útero, o que dificulta a entrada de espermatozóides.

