São Vicente amplia vacinação contra a Covid-19 para bebês a partir de 6 meses

Imunização está disponível no Brisamar Shopping e na ESF Vila Ponte Nova. Pfizer Baby é o imunizante utilizado para vacinar contra a Covid-19 bebês a partir de 6 meses e crianças menores de 3 anos

Reprodução/TV Globo

A Secretaria de Saúde (Sesau) de São Vicente, no litoral de São Paulo, iniciou a vacinação contra a Covid-19 de bebês de 6 meses a crianças menores de 3 anos neste sábado (25). O imunizante Pfizer Baby é o indicado para essa faixa etária.

Na Área Insular, a imunização está disponível de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h, no Brisamar Shopping, na Rua Frei Gaspar, 365, no Centro, 3º andar, loja 346.

Já na Área Continental, a vacinação é realizada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vila Ponte Nova, na Rua Salvador, s/nº, a partir de segunda-feira (27). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Vito Califano