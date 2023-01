Imunizantes estão disponíveis no Brisamar Shopping e nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF). São Vicente amplia vacinação contra a meningite para adolescentes de 15 a 19 anos

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Secretaria de Saúde (Sesau) da Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, ampliou temporariamente a aplicação da vacina meningocócica C para adolescentes de 15 a 19 anos. A medida segue as recomendações do Governo do Estado.

As vacinas estão disponíveis nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. O posto de vacinação do Brisamar Shopping disponibilizará o imunizante de segunda a sábado, das 10h às 19h (veja os endereços abaixo).

A vacina meningocócica ACWY está disponível para a faixa etária de 11 a 14 anos. Já a vacina meningocócica C está sendo oferecida para bebês a partir de 3 meses, crianças não vacinadas com até 10 anos, adolescentes de 15 a 19 e trabalhadores da saúde. A previsão é que a campanha seja finalizada em fevereiro ou até acabar o estoque.

Segundo a administração municipal, a indicação foi feita porque os adolescentes de 15 a 19 anos são os principais responsáveis pela circulação do vírus. O portador pode não desenvolver a doença, mas transmite para outras pessoas.

Confira os endereços das unidades de saúde:

Brisamar Shopping (Rua Frei Gaspar, 365, Centro, no 3° andar, loja 346)

UBS Central (Avenida Antônio Emmerich, 509, Vila Mello)

UBS Catiapoã (Avenida Pérsio de Queiroz Filho, 733/734)

UBS/ESF Náutica III (Rua Nicolau Patrício Moreira, 225)

UBS/ESF Praça Vitória (Praça Vitória, s/n, Vila Voturuá)

ESF Parque São Vicente (Praça Dom Pedro I, s/n)

ESF Japuí (Avenida Tupiniquins, s/n)

UBS/ESF Vila Margarida (Rua Polydoro de Oliveira Bittencourt, 299)

UBS/ESF Samaritá (Rua Sergipe, 70)

UBS/ESF Jardim Guassu (Rua Lagarto, 101)

UBS/ESF JIP (Rua Roberto Koch, 584, Jóquei Clube)

UBS Pompeba (Rua Antonio da Costa, s/n)

UBS/ESF Sambaiatuba (Praça Dom Bosco, s/n)

ESF Saquaré/ESF México 70 (Rua do Meio, s/n, Vila Margarida)

UBS Tancredo Neves (Rua Luiz Meirelles Araújo, s/n)

ESF Parque Continental (Avenida Central, 940)

ESF Gleba II (Avenida Dr. Celso Santos, 510)

ESF Nova São Vicente e ESF Vila Ema (Rua Eliseu Almeida Melo, 10)

ESF Jardim Rio Branco I (Rua Antônio Riscalle Husne, 1.760)

ESF Jardim Rio Branco II e III (Rua Eduardo Cação, s/n)

ESF Jardim Rio Negro (Rua E, 110)

ESF Sá Catarina de Morais (Rua Travessa do Parque, s/n)

ESF Esplanada dos Barreiros (Avenida Brasil, s/n)

ESF Bitaru (Rua Agostinho Pereira Pinto Júnior, s/n)

ESF Humaitá (R. Maria Rocco, 311)

ESF Ponte Nova (Rua Salvador, s/n)

ESF Parque das Bandeiras (Rua Luiz Gonzaga Lopes, 57)

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Mata