São Vicente inicia aplicação da vacina bivalente para profissionais de saúde acima de 50 anos a partir de quarta

Para receber o imunizante, o público deverá procurar um dos 27 postos de vacinação da cidade. Vacina bivalente para profissionais de saúde acima de 50 anos será aplicada em São Vicente a partir de quarta-feira

A vacina bivalente, que imuniza contra a cepa original do vírus da Covid-19 e as variantes da Ômicron, será disponibilizada em São Vicente, no litoral de São Paulo, a partir de quarta-feira (29), para os profissionais de saúde que tenham 50 anos ou mais.

Para receber o imunizante, o público específico precisa apresentar documento que comprove o exercício ativo na profissão, comprovante de residência com dados do município, ter recebido, no mínimo, duas doses da vacina monovalente e respeitar o intervalo de 4 meses (122 dias) após a última dose.

Os interessados devem procurar um dos 27 postos de vacinação disponíveis na cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. A prefeitura vai oferecer a vacina também no posto fixo do Brisamar Shopping, que fica na Rua Frei Gaspar, 365, de segunda a sábado, das 10h às 19h.

Confira quem pode tomar a vacina bivalente:

Grávidas e puérperas

Pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos

Pessoas acima de 60 anos

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos com laudo

Pessoas vivendo em Instituição de Longa Permanência (ILPI) e seus trabalhadores

Indígenas (a partir de 12 anos)

Ribeirinhos (a partir de 12 anos)

Quilombolas (a partir de 12 anos)

