Serviços serão oferecidos em seis unidades de saúde, das 8h às 13h. São Vicente promove mutirão com exames e vacinação para mulheres neste sábado

A Secretaria da Saúde (Sesau) de São Vicente, no litoral de São Paulo, promove um mutirão para mulheres e jovens terem a oportunidade de realizar exames preventivos, vacinação contra HPV e cadastramento e aplicação de implante contraceptivo em seis unidades de saúde, das 8h às 13h, no sábado (25).

Na ocasião, em alusão ao mês de combate à tuberculose, também serão realizados testes bacilo de Koch (BK), para identificação da doença.

O papanicolau será realizado em mulheres de 25 a 64 anos. Para colher o exame, a paciente não poderá ter ingerido nenhuma medicação nas últimas 48 horas, não ter tido relação sexual ou ter feito uso de ducha ginecológica.

A vacina HPV é oferecida para meninos e meninas de 9 a 14 anos e tem o objetivo de diminuir o índice de câncer, em especial o do colo do útero, e prevenir, também, lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero, vulva e vagina, e verrugas genitais em mulheres e homens.

Já a implantação do método contraceptivo subcutâneo, que tem duração de três anos e 99% de eficácia, será disponibilizada para adolescentes de 15 a 17 anos, moradoras da cidade e que estudem em escolas das redes municipal ou estadual.

Para a inserção do contraceptivo, as adolescentes vão participar, também, de aula explicativa, roda de conversa e oficina sobre métodos anticoncepcionais e importância da prevenção, não só da gravidez, mas de doenças sexualmente transmissíveis.

Confira as unidades com atendimento:

UBS Central (Av. Antonio Emmerich, 509 – Vila Melo);

UBS Catiapoã – (Rua Pérsio de Queiroz Filho,706 – Catiapoã);

ESF Esplanada dos Barreiros (Av. Brasil s/n – Esplanada dos Barreiros);

UBS/ESF Jardim Guassu (Rua Lagarto, 101 – Jardim Guassu)

ESF Vila Ponte Nova (Rua Salvador, s/n – Jardim Irmã Dolores);

ESF Humaitá (R. Maria Rocco, s/n – Humaitá).

