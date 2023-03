Ação será realizada neste sábado (11), das 8h às 13h, na Unidade Básica de Saúde Central, na Avenida Antonio Emmerich, 509, na Vila Melo. São Vicente promove mutirão de saúde para mulheres neste sábado

A Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, vai realizar um mutirão da saúde com exame papanicolau, vacinação contra HPV e aplicação do contraceptivo Implanon, para as mulheres com idades de 25 a 64 anos. A ação será realizada neste sábado (11), das 8h às 13h, na Unidade Básica de Saúde Central, na Avenida Antonio Emmerich, 509, na Vila Melo.

Ainda no sábado, os profissionais da saúde também estarão aplicando a vacina contra o HPV para meninos e meninas, de 9 a 14 anos. O objetivo da imunização contra o Papilomavírus é diminuir o índice de câncer, em especial o do colo do útero. A vacina previne também lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero, vulva e vagina, e verrugas genitais em mulheres e homens.

Segundo a administração municipal, o objetivo do mutirão será ampliar a cobertura vacinal contra o HPV e alcançar as adolescentes para compartilhar informações sobre os meios de prevenção. Ao todo, serão disponibilizados 250 dispositivos nos mutirões.

No dia da inserção do contraceptivo, as adolescentes participarão de aula explicativa, roda de conversa e oficina sobre métodos anticoncepcionais e importância da prevenção não só da gravidez, mas também de doenças sexualmente transmissíveis.

Implanon

De acordo com a prefeitura, o chip anticoncepcional é considerado um dos métodos mais eficazes de contracepção da atualidade. Isso porque a sua eficácia ultrapassa os 99% durante os cerca de três anos. O componente ativo, o etonogestrel, funciona de duas maneiras: impede que o óvulo seja liberado do ovário e altera o colo do útero, dificultando a entrada de espermatozóides.

O método contraceptivo é reversível, de ação prolongada, e possui a forma de bastão com quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro.

